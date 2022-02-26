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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على شكل قرش.. تركيب قارب بحرى على سقف شاحنة سلفرادو شيفرولية

شاحنة شيفروليه
شاحنة شيفروليه

يعتبر عالم التعديلات في مجال السيارات ، لا حصر له، حيث نرى كل يوم بل كل دقيقة جديد فى هذا المجال ، واشياء مثيرة للدهشة والاستغراب .

 

 ولكن هناك بعد التعديلات الأكثر دهشة هي التي يقف امامها البعض، ربما لفترات طويلة ، من شدة الاعجاب او الاستغراب بها، وواحدة من أغرب هذه التعديلات التي رأيناها في الأعوام الأخيرة هي هذا التعديل الذي قام به أحد ملاك شاحنة شيفروليه في ولاية جورجيا الأمريكية بغرض وضع قارب على شكل قرش متوحش على سقفها .

شاحنة شيفروليه

وتأتى السيارة المعدلة  من طراز سلفرادو 3500 قديمة من التسعينات، وتم تعديل قارب بطول 7 متر وتصغيره وتغيير اللازم فيه لوضعه على سقف الشاحنة وقيادتها في الطرق بهذا الشكل .

 

وقال صاحب الشاحنة المعدلة أنه قام بجميع التعديلات بنفسه، مع إجراء تغييرات واسعة في هيكل الشاحنة ونظام تعليقها لتحمل القارب على سقفها.

 

وأوضح صاحب الشاحنة المعدلة انها  قانونية للطرق وفق صاحبها رغم وضعية القارب الأمامية الحادة التي قد تؤذي المشاة، ولا نشك في أن الشاحنة ستجذب أنظار الجميع أثناء تجوالها في الطرق.

شيفروليه سيارات السيارة المعدلة مجال السيارات قرش متوحش

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