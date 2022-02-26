عاجل
أخبار العالم| مجلس الأمن يفشل في إدانة غزو أوكرانيا.. وكييف تقترب من السقوط صحف الكويت.. 8 مطارات مصرية تجدد شهادة الاعتماد الصحي.. رئيس أوكرانيا يرفض عرض أمريكا بالإجلاء.. وفيتو روسي يمنع إدانة الهجوم على كييف نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا خسائر كارثية لمجوعة فولكس فاجن العالمية بسبب حريق فيليسيتي آيس.. تفاصيل نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية.. مصطفى مجاهد نقيبا لدورة ثالثة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انجاز 99% من قاعدة بيانات التنظيم النقابي..وانتخابات التنظيمات العمالية بعد عيد الفطر

صدى البلد

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، ولوكا فيدي خبير التشغيل بالمنظمة ، لمناقشة الخطوات التي يتم اعدادها حاليا للاستراتيجية الوطنية للتشغيل في مصر، تمهيدا لإعداد دراسة الإطار المرجعي للجنة المسئولة عن الاستراتيجية .

 فضلا عن استعداد الوزارة لإجراء انتخابات التنظيمات النقابية للدورة النقابية 2022-2026، بالإضافة إلي بحث العديد من ملفات العمل فيما بين الوزارة ومنظمة العمل الدولية ، والوقوف على آخر مستجدات المشروعات المشتركة  بين الجانبين .

 فى مستهل اللقاء رحب الوزير بالحضور ، مؤكدا التعاون المستمر فيما بين الوزارة ، ومكتب المنظمة بالقاهرة ، شركاء الوزارة فى مشروعاتها من أجل خدمة  العمل والعمال في الدولة المصرية ، مشيرا إلي أن  الوزارة تقوم في الفترة  الحالية والإعداد لإجراء انتخابات التنظيمات النقابية للدورة النقابية الجديدة 2022/2026 بعد عيد الفطر المبارك، مؤكدا أنه سيتم إجراؤها بشكل مختلف عن الدورة السابقة ، حيث تم إعداد قاعدة بيانات للتنظيم النقابي المصري وتشمل 99% من بيانات العمال المسجلين في الدورة السابقة 2018.

وجدد وزير القوي العاملة علي أهمية وضع جدول زمني في  تنفيذ أى مشروع مشترك والذي من خلاله سيتم متابعة التنفيذ الفعلي للمشروعات، والوقوف علي آخر مستجداتها لتحديد المشكلات والعقبات أمام تنفيذها علي الوجه المطلوب.

من جانبه قدم  إيريك اوشلان الشكر لوزير القوى العاملة على استضافته، مؤكدا أن هذا اللقاء يعتبر فرصة لتبادل وجهات النظر حول الانتخابات النقابية العمالية المقبلة ،ومشروع الإستراتيجية الوطنية للتشغيل ، مضيفا أنه يتابع جهود الوزارة فى الفترة الماضية والخاصة بمناقشات مشروع قانون العمل الجديد في مجلس الشيوخ، مشيدا بجهود الوزير فى هذا الملف.

وفي نفس السياق أكد لوكا فيدي أنه سيتم إعداد دراسة الإطار المرجعي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل والإطار المرجعي للجنة المسئولة عنها ومن المقرر الانتهاء منها يوليو 2022،  مشيرا إلى أنها ستقدم رؤية جديدة للتشغيل في مصر،وبالتعاون مع فريق العمل بالوزارة، ذاكراً أن الاستراتيجية أداة أساسية لتطوير ملف التشغيل في مصر. 

وأكد الوزير ضرورة عقد الاجتماعات الدورية الاسبوعية بالتناوب بين الوزارة ومكتب المنظمة أسبوعيا، وأنه يحضر الاجتماع الأخير و"أريك" من كل شهر لتذليل أية عقبات ، ومساعدة فريق العمل من الجانبين علي القيام بمهامهم الموكلة إليهم.

قدم الوزير في ختام الاجتماع هدايا رمزية لايريك اوشلان، ولوكا، وفريق العمل تعبيرا عن شكره للتعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، وأمال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، وعبير أحمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، ورشا عبد الباسط باحث بالعلاقات الخارجية.

ومن جانب المنظمة سارة صبري مدير البرامج بمكتب القاهرة ،مروة صلاح مدير مشروع بمكتب القاهرة ، وأسماء سمير رزق مسئول الإعلام بالمنظمة.

IMG_1386
IMG_1386
IMG_1414
IMG_1414
IMG_1416
IMG_1416
IMG_1418
IMG_1418
IMG_1430
IMG_1430
IMG_1443
IMG_1443
IMG_1452
IMG_1452
IMG_1538
IMG_1538
IMG_1552
IMG_1552
IMG_1562
IMG_1562
IMG_1570
IMG_1570
وزير القوى العاملة محمد سعفان قاعدة بيانات التنظيم النقابي المصري للدورة النقابية الجديدة العمل الدولية الإطار المرجعي للاستراتيجية الوطنية للتشغيل إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لوكا فيدي انتخابات التنظيمات النقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

أوكرانيا.. قصف روسي عنيف لكييف وأنباء عن محاولة اختراق الجهة الغربية.. فيديو

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه عن 15 منطقة رئيسية بالقاهرة اليوم

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

ترشيحاتنا

انجاز 99% من قاعدة بيانات التنظيم النقابي..وانتخابات التنظيمات العمالية بعد عيد الفطر

بالأسماء.. النتائج النهائية لانتخابات نقابة المهندسين في شمال سيناء

أبرزها الأهلي وصن داونز والزمالك والوداد.. مباريات اليوم السبت 26 - 2 - 2022

روسيا تحكم العالم واغتيال بوتين.. نبوءات العرافة الكفيفة «بابا فانجا» تتحقق

بايدن: إرسال مساعدات عسكرية فورية إلى أوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

أول مارس .. الإمارات تخفف الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

ملوك الجدعنة.. المصريون بالخارج يفتحون أبوابهم أمام أشقائهم في أوكرانيا|صور

لمنعها من دخول بلاده.. مواطن أوكراني يلقي بنفسه أمام الدبابات الروسية| فيديو

فيديو

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ