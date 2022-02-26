تراجع أداء 16 قطاعا بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

تراجع أداء 16 قطاعا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، هي:

قطاع خدمات النقل والشحن

قطاع السياحة والترفيه

قطاع العقارات

قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية

قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات

قطاع التجارة والموزعون

قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف

قطاع المنسوجات والسلع المعمرة

قطاع الخدمات التعليمية

قطاع مواد البناء والرعاية الصحية والأدوية

قطاع الطاقة والخدمات المساندة

قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات

قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ

قطاع الموارد الأساسية

قطاع البنوك

وعلى صعيد المؤشرات تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 5.58% ليغلق عند مستوى 10890.88 نقطة.

وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 10.54% ليغلق عند مستوى 1774.66 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعًا بنحو 9.05% ليغلق عند مستوى 2720.93 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعًا بنحو 4.82% ليغلق عند مستوى 13082.07 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز وحيدًا بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 4585.30 نقطة.