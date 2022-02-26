الأمين العام لجامعة الدول العربية يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية

يشهد السراي الحكومي بلبنان اليوم لقاء عربيا بارزا يتمثل بزيارة الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط للاجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، قبل ان ينتقلا معا الى القاعة الكبرى، حيث سيرعى رئيس الحكومة الحفل التكريمي بمنح "الجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في مجال القانون والقضاء على مستوى الوطن العربي."

وسيشارك في الحفل، ايضا رئيس الدورة 37 لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، وعدد من وزراء العدل العرب ولجنة التحكيم العلمية والفائزين الثلاثة الأوائل.

أما فكرة الجائزة، فقد تقررت نتيجة مقترح تقدم به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، واعتمد خلال الدورة 35 من عام 2019 لوزراء العدل العرب بهدف دعم البحث العلمي والشباب العربي حيث تستهدف فئة الشباب من حملة شهادة الدكتوراه في القانون والقضاء لتشجيعهم، وذلك بعد رصد أفضل التجارب القانونية لأعمالهم البحثية.

علماً بأن لجنة التحكيم العربية إعتمدت معيار التقييم الرصين والدقيق في إختيار الفائزين.

يذكر ان وزير العدل هنري خوري كان عرض على مجلس وزراء العدل العرب إقامة الحفل التكريمي في بيروت.