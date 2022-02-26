عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلق التعاون مع دول أوروبية في مجال الفضاء ردا على العقوبات

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.

قال دميتري روجوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته بتطبيق "تليجرام"، إن الشركة تعلق تعاونها مع شركاء أوروبيين بشأن عمليات الإطلاق من قاعدة "كورو" الفضائية وتستدعي موظفيها من "غيانا" الفرنسية ردًا على العقوبات.

وأضاف "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت روسكوسموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".

ووافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، على الحزمة الثانية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتوعدت الخارجية الروسية بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

الجيش الروسي يقر استخدامه صواريخ كروز المجنحة في قصف أوكرانيا

الجيش الروسي يسيطر على مدينة مليتوبول في أوكرانيا

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.

روسيا الفضاء العقوبات دول أوروبية بوتين أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

العظمى 19 .. الأرصاد : الطقس غدًا معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا

الجيش الروسي يسيطر على مدينة مليتوبول في أوكرانيا

الأرصاد تحذر من الطقس: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة خلال فترة النهار.. فيديو

مش هنسيب حق أميرة| مفاجأة في مصرع ممرضة مستشفى السنبلاوين بـ سقوط الأسانسير ..فيديو

كاس ورقص.. طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل داخل ملهى ليلي

أنا بغني لوحدي.. أنغام تنفعل على الفرقة الموسيقية في حفلها بقصر عابدين

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني يرفض العرض الأمريكي بالهروب من كييف: القتال هنا

روسيا: تدمير 821 منشأة عسكرية وإسقاط 14 طائرة ومروحية و9مسيرات في أوكرانيا

ضابط أوكراني يفجر نفسه داخل جسر لـ يقطع الطريق على الزحف الروسي

أسعار الخضروات والفاكهه اليوم السبت 26 فبراير 2022

استعدادا للترقي .. إرشادات هامة تسهل للمعلمين التعامل مع المنصة الرقمية للتدريب

الأرصاد تحذر من الطقس: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة خلال فترة النهار.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات.. المصريون في أوكرانيا ملوك الجدعنة.. نبوءات العرافة الكفيفة لـ بوتين.. ودبابة أوكرانية تسحق سيارة بسائقها بالخطا

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

روسيا تحكم العالم واغتيال بوتين.. نبوءات العرافة الكفيفة «بابا فانجا» تتحقق

ملوك الجدعنة.. المصريون بالخارج يفتحون أبوابهم أمام أشقائهم في أوكرانيا|صور

فيديو

سلامات يا أبو سمرة.. حكايات النادي الدولي طريق سمير صبري للتربع على عرش الإعلام

تزوجت من مخرج شهير وكلامها عن التحرش يحقق نسب مشاهدة عالية .. ما لاتعرفه عن سلوى خطاب فى عيد ميلادها

استمرار فرز أصوات انتخابات نقابة المهندسين في كفر الشيخ.. فيديو وصور

في اليوم الثاني للحرب.. أبرز تصريحات رئيسي روسيا وأوكرانيا

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ