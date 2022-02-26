روسيا تعلق التعاون مع دول أوروبية في مجال الفضاء ردا على العقوبات

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم السبت، تعليق تعاونها مع شركاء أوروبيين ردا على العقوبات الغربية على موسكو.

قال دميتري روجوزين، الرئيس التنفيذي لـ"روسكوسموس"، على قناته بتطبيق "تليجرام"، إن الشركة تعلق تعاونها مع شركاء أوروبيين بشأن عمليات الإطلاق من قاعدة "كورو" الفضائية وتستدعي موظفيها من "غيانا" الفرنسية ردًا على العقوبات.

وأضاف "ردًا على عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد مؤسساتنا، علقت روسكوسموس التعاون مع الشركاء الأوروبيين في تنظيم عمليات إطلاق فضائية من قاعدة كورو الفضائية وسحبت موظفيها الفنيين، بما في ذلك طاقم الإطلاق الموحد، من غيانا الفرنسية".

ووافق مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، على الحزمة الثانية من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وتوعدت الخارجية الروسية بالرد بالشكل المناسب على قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا لحماية جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وشدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي، بحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي شنتها، الخميس، ضد أهداف في أوكرانيا.