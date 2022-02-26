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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بوصفات متعددة وشهية.. شاهد| طرق عمل حمام محشي للشيف شربيني

طريقة تحضير حمام
طريقة تحضير حمام

طريقة تحضير حمام من أكثر الوصفات التي يبحث عنها العديد من ربات المنزل، فتعتبر طريقة تحضير حمام من الوجبات الرئيسية و الأساسية التي توجد على المائدة بالأخص عند تحضير الولائم و العزومات لأنه من الاكلات المفضلة عند الكثير.

طريقة تحضير حمام  تختلف من شيف لأخر ولكن على الرغم من ذلك هناك الكثير و العديد من الوصفات السهلة التي يمكنك تجربتها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل أيضا، فيتمتع الحمام بمذاق لا يقاوم بالإضافة إلي أحتوائه على مجموعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الأنسان.

طريقة تحضير حمام بالفريك 

قدم الشيف شربيني من خلال برنامجه الشيف على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل حمام بالفريك.

مقادير حمام بالفريك

حمام 

فريك 

بصل

 ثوم 

قرفة 

فلفل حصى 

مرقة 

حبهان 

ورق لورا 

جزر

 كرفس

ملح

 فلفل 

بهارات 

طريقة تحضير حمام بالفريك

-يضع الزيت مع البصل ثم الفريك و الثوم و التوابل و القرفة مع قليل من المرقة

-يحشى الحمام و يسلق مع الجزر و الكرفس و الورق الورا و البصل و الحبهان في المرقه

-ثم يدهن يقليل من الزيت او زبدة حسب الرغبة و يوضع فى الفرن ويقدم حين ينضج

طريقة عمل حمام بالفريك

طريقة تحضير حمام بالأرز 

يفضل بعض الأشخاص تناول حمام بالأرز فيتمتع بمذاق اللذيذ، لذلك كشفت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد عن طريقة تحضير حمام بالأرز في المنزل.

مقادير حمام بالأرز

2 فردة حمام

 2 كوب أرز

 بصلة مبشورة 

صلصة 

طماطم

 زيت

ملح 

فلفل أسود 

طريقة تحضير حمام بالأرز 

-شوحى البصل المفروم فى الزيت على النار

-أضيفى الملح والفلفل الأسود

-أضيفى الأرز وقلبى ثم أضيفى القليل من شوربة الحمام

-تبلى الحمام بالملح والفلفل الأسود وإحشى الحمام بخليط الأرز

-إسلقى الحمام فى ماء مغلى على النار مع بصلة

-ضعى الحمام فى طاجن مع باقى الأرز وإدهنية بصلصة الطماطم والزيت

-أدخلى الطاجن الفرن حتى يتحمر الحمام وينضج الأرز وقدميه

 طريقة تحضير حمام بالأرز

طرق مبتكرة لحشو الحمام

تميل ربات المنزل في العديد من الأحيان إلي البحث عن طرق مبتكرة لحشو الحمام بعيدا عن الطرق و الحشوات التقليدية حتى لا يشعرن بالملل.

 لذا نقدم لكم فيما يلي بعض الطرق المبتكرة لحشو الحمام..

طريقة عمل حمام محشي برغل

مقادير حمام محشي برغل

حمام 

بصل 

ثوم 

كبدة دجاج 

جزر 

كرفس 

حبهان 

برغل مسلوق 

ورق لورا 

كزبرة خضراء

مكسرات

 بطاطس 

سمـنة 

ملح 

فلفل أسود 

طريقة تحضير حمام محشي برغل

- ضعى الكبدة فى ماء مغلى على النار مع خل

-افرمى ثوم ونصف بصلة وضعيهم مع سمنه على النار وضيفى اليها مكعب مرقة ثم ضيفى اليها الكبدة حتى تنضج

-افرمى جزر مع كرفس وضعيم على النار ثم ضيفى الفريك والمكسرات وقلبيهم

-ضيفي رشة ملح وفلفل وقليل من الكزبرة الخضراء وضيفى رشة بهارات وورق لورا ورشة حبهان وفلفل حتى ينضج

-احشي الحمام بالبرغل والكبدة والمكسرات وكتفي رجل الحمام مع بعض

-ضعيه على النار فى اناء به جزر وبصل اخضر شرائح وضعيهم فى ماء على النار وضيفى رشة حبهان وملح وفلفل

-ضعيه فى صينيه وادهنية بعصير طماطم وزيت وملح وفلفل وضعية فى الفرن حتى ينضج وقدمية فى طبق بة برغل بالمكسرات والكبدة

 حمام محشي برغل

طريقة عمل حمام بالارز واللوز

مقادير حمام بالارز واللوز

5 حمامات 

زبدة 

بصل مفروم 

ملح وفلفل 

4 فصوص ثوم مهروس

 1 ملعقة صغيرة جنزبيل 

زعفران شعرة

 كوب ارز

 كوب لوز مقشر 

طريقة تحضير حمام بالارز واللوز

- يشوح البصل في زيت الزيتون ثم يضاف كل التوابل والملح والفلفل

-ثم يضاف الحمام ويشوح جيدا

-ثم يضاف الزعفران الشعرة ثم يضاف الماء المغلي ويترك حتى تمام النضج

لعمل الارز

-يشوح الارز في الزبدة ثم يضاف مرقة الحمام على الارز ويقلب

-ويترك حتى تمام النضج ويقدم مع الحمام

حمام بالارز واللوز
حمام طريقة تحضير حمام بالفريك طريقة تحضير حمام بالأرز طرق مبتكرة لحشو الحمام طريقة عمل حمام بالارز واللوز

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