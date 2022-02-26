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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مهربة مع راكب عربي بمطار القاهرة

احباط تهريب مستحضرات
احباط تهريب مستحضرات تجميل مع راكب عربي بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، محاولة راكب سعودي تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الجمارك والصيدلة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش حقائب مجموعة سياحية قادمة من السعودية وبحوزتهم  35 حقيبة، وبسؤالهم انكروا حوزتهم لما يجب الإفصاح عنه،  وتلاحظ الي محمد محمود إبراهيم عمر مأمور لجنة الخط الأخضر، ارتباك وتلعثم احد الركاب وبسؤاله انكر ايضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب او رسوم جمركية.

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قام مأمور اللجنة الجمركية بوضع جميع الحقائب للتفتيش علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد احمد مأمور الجمرك، و محمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود حقائب بها عبوات تكرارية متماثلة بكثرة، تم فصل حقائب والتحقق من صاحبها والذي تبين انه الراكب السابق ذكره.

وكلف محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٢، سامي نبيل سامي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٥٢٧٧ علبة وعبوة من مستحضرات التجميل.

مناظرة المضبوطات

وقرر احمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك، مناظرة المضبوطات وكلف لجنة مكونه من سامي نبيل ومحمد حسين محمود مأمورا الجمرك، بجرد وعد وتحرير المضبوطات تحت اشراف احمد محمد فوزي مدير الحركة، وامر بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
صورة من الضبطية 
تهريب مطار القاهرة مستحضرات التجميل جمارك السعودية

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