الأزمة أوكرانية.. حالة وحيدة قد تدفع أمريكا لدخول حرب مع روسيا

كشفت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن هناك خطرا قد يدفع أمريكا لدخول لذحرب مع روسيا، إذا ما حدث تراشق نيراني بين الجانبين، حيث ترابط قوات أمريكية بالقرب من أوكرانيا.

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وقالت “إن بي سي نيوز”: “تعمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على إنشاء قناة اتصال خلفية مع الجيش الروسي لمنع اشتباك عرضي بين القوات الأمريكية والروسية على طول الحدود الأوكرانية، حيث تشن موسكو هجومًا كاسحًا في جميع أنحاء أوكرانيا وفي العاصمة الأوكرانية كييف”، وفقًا لمصدرين على دراية بـالمناقشات.



وذكرت المصادر أن مثل هذا الترتيب سيسمح للمسئولين من كلا البلدين بتبادل المعلومات لضمان أن القوات الروسية التي تهاجم أوكرانيا تتجنب عبور المسارات مع القوات الأمريكية العاملة في مكان قريب في أوروبا الشرقية، بما في ذلك على طول الحدود البولندية والبحر الأسود.