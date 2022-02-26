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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل سبيط محشي لـ الشيف شربيني

سبيط محشي
سبيط محشي

 تتمتع المأكولات البحرية بمذاق شهى وهناك بعض الأصناف التي لاتتقنها النساء في المنزل منها أكلة سبيط محشي بالخلطة الخاصة

نقدم لكم طريقة عمل سبيط محشي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

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مقادير سبيط محشي

أرز
سبيط

 جمبري صغير

 بصل

 ثوم 

بقدونس 

كزبرة خضراء 

عيش توست 

مستطردة

 بابريكا 

ملح – فلفل

 بودرة كاري

 زيت زيتون 

جزر 

كرفس

 فلفل الوان 
طريقة عمل سبيط محشي
* لعمل الحشو ضعي البصل مع الثوم المفرومين ثم اضيفي الفلفل الألوان والبابريكا وبودرة الكاري والملح والفلفل والكرفس والجزر والكزبرة الخضراء وشبت وجمبري

* اخلطي عليه الأرز المستوي وتبلي السبيط بالزيت والليمون والملح والفلفل والكاري ثم احشي السبيط بالخليط

* في حلة على النار ضعي الصلصة مع الزيت والجزر والكرفس وضعي فيها السبيط المحشي حتى يسلق

* في حلة أخرى ضعي البصل والثوم المفرومين مع صلصة واعشاب وملح وفلفل وضعي فيها السبيط المسلوق ليكمل نضج سبيط محشي ويقدم مع الصوص وبالهنا والشفا

سبيط محشي طريقة عمل سبيط محشي طريقة عمل سبيط الشيف شربينى سبيط محشي بالخلطة

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