ضبط 32 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط 32 متهما لـ 10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7546 حكما قضائيا متنوعا، من خلال حملة أمنية مكبرة على عدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالمديرية يفيد بشن حملة أمنية مكبرة على حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وتجار المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى تستهدف عددا من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض وضبط 26 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 32 متهمًا لـ 10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7546 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف، وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.