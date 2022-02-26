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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 أشخاص لإتجارهم في النقد الأجنبي بـ سوهاج

ضبط
ضبط

تمكن ضباط إدارة مباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، من ضبط 3 أشخاص أصحاب محال لبيع المصوغات الذهبية، لتجارتهم في النقد الأجنبي، بمركز طما شمال محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد مفادها اتجار ثلاثة أشخاص من أصحاب محال المصوغات الذهبية، في النقد الأجنبي بدائرة مركز طما.

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وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط كل من:"ف.م.أ: 41 عامًا، مقيم مركز طما صاحب محل مصوغات ذهبية،  بحوزته 1000 ريال سعودي، والمدعو "أ. ع. ح. ح"  مقيم دائرة مركز طما 41 عامًا، بحوزته 3400 يورو، و615 ريال سعودي، 11430 جنيه مصري، و"أ. ح. س" 25  عامًا، سبق اتهامه في قضية أموال عامة، بحوزته 21 1400ريال 11,000 1500 جنيه مصري.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 1171 لعام 2022 مركز طما، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج النقد الذهبية محال 3 أشخاص

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