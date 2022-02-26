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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

القومى للمرأة يشارك فى اللقاء الأول لعضوات الشبكة الإقليمية

صدى البلد

شارك المجلس القومى للمرأة فى  اللقاء الاول لعضوات الشبكة الإقليمية من دول المغرب وتونس والأردن ومصر لعام ٢٠٢٢ حول التصرف في الأزمات برئاسة دولة تونس ، وذلك في اطار عمل الشبكة الإقليمية لدعم المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الوظيفة العمومية والوصول الى مناصب القيادة ومواقع صنع القرار  .. مثل وفد مصر عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس والمنسقة الوطنية للشبكة والأستاذة نهى مرسي مدير عام اللجان والاستاذة شيماء نعيم مدير عام إدارة الاستراتيجية والعضوات بالشبكة.
أكدت الدكتورة نسرين البغدادي خلال كلمتها إلى الجهود التى اتخذتها الدولة المصرية أثناء جائحة كورونا فى إطار مواجهة تأثيرات الجائحة على المرأة ..حيث أكد المجلس القومى للمرأة ورقة برامج وسياسات الاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة للمرأة أثناء انتشار الفيروس تتضمن تحليلا للوضع القائم ..وقدم المجلس فى إطار تلك الورقة عددا من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو المتوسطة المدى للوزارات المعنية وتطرقت الكلمة إلى جهود المجلس لإطلاق الحملات الخاصة بحماية المرأة من التحرش الالكترونى وإطلاق دليل المرأة والأزمات ، كذلك جهود الدولة فى توفير اللقاحات للمواطنيين، كذلك تمت الإشارة البرامج التى أطلقتها الحكومة المصرية فى إطار تحقيق الموازنات المستجيبة للنوع لتحقيق تكافؤ الفرص ...وايضا ماتم تحقيقه فى تولى المرأة للمناصب القيادية فى كافة المجالات .
ودارت أهم المداخلات حول نقاط والقوة لعمل الشبكة كذلك المعوقات والتوصيات لما تم تقديمه من أنشطة خلال أزمة كوفيد ١٩ وايضا خارطة الطريق ومحاور التطوير للفترة القادمة .. وفي نهاية اللقاء تم تسليم رئاسة الشبكة الاقليمية للعام الحالي من تونس إلى الأردن لمتابعة واستكمال العمل على جدول اعمال الشبكة الاقليمية.

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