ليست حربا عالمية..سمير فرج: مفاجأة عسكرية من بوتين في الهجوم على أوكرانيا

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على الأزمة الروسية الأوكرانية، قائلا إن روسيا فاجأت العالم ببدء الهجوم على أوكرانيا بـ ضربات صاروخية بصواريخ باليستية ضد أهداف في أوكرانيا بدلا من هجمة جوية بالطائرات ".



وأضاف سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" روسيا قامت بـ تدمير البنية العسكرية الأوكرانية والمطارات والقواعد الجوية والرادارات ومراكز القيادة ".

وتابع سمير فرج :" خلال 4 ساعات روسيا نفذت ضربة قاسية أحدثت شللا كاملا في أوكرانيا ونجحت في خطتها بنسبة 70 % ثم بدأت الهجوم البري على أوكرانيا ".

وأكمل سمير فرج :" بوتين شل جميع قوات الدفاع الجوي الأوكراني في هجماته العسكرية"، مضيفا:" اغرب شيء تم ذكره هو ترك الناتو وأمريكا أوكرانيا بمفردها في الحرب ضد روسيا ".



وتابع سمير فرج :" ما حدث حرب تقليدية محدودة وليست حربا عالمية وما حدث حرب بين روسيا وأوكرانيا ولا يوجد بها قنابل نووية ".

