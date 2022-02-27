بقيمة 4 ملايين جنيه.. عائلة تتبرع بـ 8 قراريط لصالح «حياة كريمة» بسوهاج|شاهد

ظهرت في الآونة الأخيرة، شيم الوطنية والمروءة بعدد من كبار قرى محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد مصر، حيث تبرع العديد منهم بقطع أراض ملكهم، إلى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، لاستكمال ما ينقص بُلدانهم من مدارس أو معاهد أزهرية أو مستشفيات.

واليوم نقف أمام شقيقين ونجل عمومتهما (محمد فكري بلوم - شوكت فكري بلوم - محمود قدري بلوم)، لتبرعهم بقطعة أرض تبلغ مساحتها 1400 متر مربع، بقيمة 4 ملايين جنيه، بقرية الحريزات الشرقية بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج؛ لبناء وحدة صحية تخدم أبناء القرية والقرى المجاورة لها.

"بسم الله الرحمن الرحيم.. وقُل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنين.. صدق الله العظيم"، بتلك الآية الكريمة، بدأ العمدة محمد فكري بلوم، حديثه مع موقع صدى البلد، موضحًا أن تبرعهم بقطعة أرض لصالح الدولة وابناء بلدتهم، لم يعد بمنة منهم على أحد أبدًا بل واجبهم تجاه مصر الحبيبة.

وأكد العمدة محمد بلوم، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، غيرت ملامح الحياة الريفية بالقرى، وساعدت العديد في العيش بحياة كريمة، "اسم المبادرة على مسمى.. ناس كتير مكنتش عايشة زي البني آدم الراقي اللي عنده صرف صحي ومياه شرب نضيفه وبيت محترم يليق ببشر ودلوقتي البعض نال حقه.. وفي الطريق للباقية ان شاء الله".

وأشار شوكت بلوم، إلى أن قرية الحريزات الشرقية بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، لم تنال نصيبها من وجود وحدة صحية تخدم اهلها وأهالي القرى المجاورة لها، ولم يتبقى أرض ملك الدولة لإنشائها عليها؛ ولذلك قرر وشقيقه ونجل عمومتهما، التبرع بثمانية قراريط لصالح "حياة كريمة"، للمساهمة في تطور وتقدم بلدانهم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتقدم ممدوح عباس، رئيس مركز ومدينة المنشاة، وعلاء شعراوي، نائب المركز والمشرف على مشروعات حياة كريمة بمركز المنشاة، وعلي النابي، سكرتير عام الوحدة، بخالص الشكر والتقدير لكل من الشقيقين ونجل عمومتهما؛ لتبرعهم بقطعة الأرض الكائنة بقرية الحريزات الشرقية، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة؛ لإنشاء وحدة صحية بالقرية بأبعاد (35×37)، وذلك باجمالي 1295 مترا.

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