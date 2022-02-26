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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش يعلن تركه نادي تشيلسي

رومان أبراموفيتش
رومان أبراموفيتش

أعلن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، اليوم السبت، تخليه عن ملكية نادي تشيلسي الإنجليزي.

ومنح أبراموفيتش أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية، مهمة إشراف ورعاية النادي بعد تنازله عن ملكيته.

ونشر نادي تشيلسي بيانًا من أبراموفيتش جاء فيه:"خلال ملكية نادي تشيلسي لمدة 20 عامًا تقريبًا ، كنت دائمًا أنظر إلى دوري بصفتي حارسًا للنادي ، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما يمكن أن نكون اليوم ، بالإضافة إلى البناء للمستقبل ، بينما أيضًا تلعب دورًا إيجابيًا في مجتمعاتنا."

وأضاف:"لطالما كنت أتخذ قرارات مع مراعاة مصلحة النادي في الصميم.. ما زلت ملتزمًا بهذه القيم، لهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إشراف ورعاية نادي تشيلسي، أعتقد أنهم حاليًا في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين."

وكانت الحكومة البريطانية قد وضعت إجراءات لمعاقبة روسيا نتيجة غزوها لأوكرانيا، منها حرمان عدد من المواطنين بالغي النفوذ كأبراموفيتش من دخول أراضيها.

ويُعد أبراموفيتش من رجال الأعمال ذوي الدور البارز في إدارة فلاديمير بوتين لروسيا.

يُذكر أن أبراموفيتش قد اشترى نادي تشيلسي عام 2003، وتُوج معه الفريق بالعديد بالبطولات على رأسها بطولتي الدوري اإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك قبل يوم من مباراة تشيلسي أمام ليفربول في نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

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