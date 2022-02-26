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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 دقيقة.. الاهلي يكثف المحاولات للوصول إلى مرمى صن داونز

صدى البلد

مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الاهلي وصن داونز الجنوب الافريقي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

لم يشكل اي من الفريقين خطورة على مرمى الآخر خلال الربع ساعة الاولى من المباراج، بخلاف كرة محمد شريف الذي حاول خلالها التوغل داخل منطقة الجزاء ولكن لم تكتمل.

وضم التشكيل الاهلي.. 
محمد الشناوي في حراسة المرمي ومعه محمد هاني وياسر ابراهيم ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول وحمدي فتحي واليو ديانج وعمرو السولية وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

وجاء صن داونز على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كينيدي مويني

خط الدفاع: ريفالدو كوتزي - بريان أونيانجو - روشين دي رويك

خط الوسط: أنديلي جالي - خوليسو موداو - تيبوهو موكوينا

خط الوسط الهجومي: لايل لاكاي - أميتيست رالاني - ثيمبا زواني

خط الهجوم: بيتر شالوليلي

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