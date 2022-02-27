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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

أستاذ الآثار القديمة واللغة القديمة بجامعة إب يلقي محاضرة في آثار عين شمس ..غدا

صدى البلد

يستضيف قسم الاثار المصرية بالتعاون مع مركز الدراسات البردية والنقوش بـ جامعة عين شمس ،  الدكتور منير العريقى أستاذ الآثار القديمة واللغة القديمة بجامعة إب- بجمهورية اليمن ، لالقاء محاضرة بعنوان: العلاقات الحضارية بين مصر واليمن من خلال الشواهد والنقوش.

وأكدت كلية الاثار جامعة عين شمس  في بيان لها ، أنه من المقرر أن يتم عقد هذه المحاضرة ، يتم  يوم الاثنين الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا بمقر الكلية.

وأوضحت كلية الاثار جامعة عين شمس أن هذه المحاضرة سوف تنعقد تحت إشراف الدكتور ممدوح الدماطى عميد كلية الآثار ، والدكتور أحمد الشوكى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وينظم المحاضرة الدكتور على عبد الحليم رئيس قسم الآثار المصرية القديمة والدكتورة نهى سالم مدير مركز الدراسات البردية والنقوش .

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وكانت قد أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس عن خطة عمل وجدول زمني للأنشطة الطلابية للعام الجامعي 2021-2022م، وتحديدا خلال الفترة الممتدة من منتصف شهر فبراير وحتى منتصف مارس 2022م، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح الدماطي، عميد الكلية، وإشراف الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنفيذ الأستاذ تامر ثروت العسال مدير إدارة رعاية الطلاب.

وصرح الدكتور ممدوح الدماطي، عميد الكلية، بأن الخطة المعلنة تقتصر على المحاضرات العامة والورش التدريبية التى تتميز بالتنوع، والهدف منها العمل على تكوين شخصية الطالب المتكاملة المتوازنة، ومساعدتهم في إحداث التغيرات الإيجابية و تحمل المسئولية وإعدادهم للمشاركة في أعباء الحياة.

كما كشف عميد كلية الاثار، أن هذه الخطة هى الأولى التى سيتبعها خطط أخرى لأنشطة مختلفة سوف يتم الإعلان عنها في وقتها.

وأشار الدكتور حسام طنطاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، عن ان الخطة تنقسم إلى مجموعتين؛ الأولى المحاضرات العامة التى تبدأ يوم 28 فبراير بمحاضرة عن "الحضارة المصرية ومدلولها عالميا(تجربة من فرنسا)، وتُختتم بمحاضرة يوم 16 مارس عن "المناعة النفسية(مفهوم وأنواع ومفاتيح)". والمجموعة الثانية الورش التدريبية التى تبدأ يوم 2 مارس بواحدة عن الإسعافات الأولية، وتُختتم الورش بواحدة عن الدفاع عن النفس يوم 17مارس.، وأضاف سيادته ان كل المحاضرات والورش سوف تعقد في قاعة 160 بالدور الأول بالكلية.

جامعة عين شمس الدراسات البردية والنقوش الاثار المصرية كلية الآثار جامعة عين شمس جامعة إب- بجمهورية اليمن اخبار التعليم

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