عمرو أديب : لا أحد يعرف كيف يفكر الرئيس الروسي ..فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إن لا أحد يعرف كيف يفكر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تعليقا على غزو موسكو لـ كييف.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، قائلا:" روسيا ليست دولة مؤسسات وكل الناس اللي حوالين الرئيس الروسي مستر YES".

وتابع عمرو أديب، أن بوتين يجبر المسؤولين معه على الموافقة على ما يقوله فقط ولا أحد يستطيع أن يقول شئ غير كلمة "حاضر".

عملية عسكرية



وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وحذر بوتين من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية، وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.

من جهتها، أصدرت وزارة الدفاع الروسية، السبت، أوامرها للقوات المسلحة الروسية بشن هجوم على جميع المحاور في أوكرانيا، وذلك بعد رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التفاوض مع روسيا.