أسوأ صفقات.. إبراهيم سعيد يهاجم بن شرقي والمثلوثي وأوباما وأوناجم



هاجم إبراهيم سعيد نجم المنتخب السابق، لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد الخسارة من الوداد المغربي، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



وكتب ابراهيم سعيد في تدوينة له علي موقع تويتر "‏‏كفايه محمود علاء وعبد الغني!! والمثلوثي اسوء صفقات الزمالك اوباما غير مفيد شيكابلا لازم يعتزل!!! بن شرقي خلاص والجزيري مستواه بعيد عن طموح نادي الزمالك اوناجم يخليه في المغرب عمر السعيد مهاجم غير مفيد"



قلب الوداد المغربي الطاولة علي الزمالك بتحول تأخره الي الفوز بثلاثه مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب محمد الخامس في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.



