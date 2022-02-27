الطابور مدته 60 ساعة..الأوكرانيون يفرون إلى بولندا بالقطارات|فيديو

تداولت وسائل الإعلام مقطع فيديو يظهر احتشاد الأوكرانيين في محطات القطارات انتظارا للقطارات المتجهة إلى بولندا، من أجل الفرار من الحرب الروسية على أوكرانيا.

وذكرت "سي إن إن" الأمريكية أن الأوكرانيين يغادرون البلاد بأعداد هائلة فى أعقاب الغزو الروسى الذى بدأ يوم الخميس، وبيد أن الكثيرين يجبرون على الانتظار أكثر من 60 ساعة فى طوابير طويلة للعبور إلى بولندا المجاورة.

وانضم فريق من شبكة "سي إن إن" على الأرض إلى الطابور لكنه لم يتحرك إلا أقل من نصف ميل (0،8 كلم) في 70 دقيقة، وهو معدل يعني أن عبور الحدود كان سيستغرق أكثر من 60 ساعة. بالطبع، يمكن أن تختلف أوقات الانتظار.



وعلى بعد حوالى 30 ميلا / 48 كم / من الحدود، خرج بعض الاوكرانيين من سياراتهم وبدأوا فى السير طويلا إلى قرية ميديكا فى جنوب شرق بولندا.

وغرد حرس الحدود البولندي على تويتر يوم السبت بأن 45,200 شخص دخلوا البلاد من أوكرانيا في ذلك اليوم وحده، حتى الساعة 3 مساء بالتوقيت المحلي. وقال الحرس إن أكثر من 121 ألف شخص دخلوا البلاد منذ بداية الغزو.