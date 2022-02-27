بإطلالة جديدة .. كارولين عزمي تخطف أنظار جمهورها | شاهد

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورتين لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وعلقت كارولين عزمي على الصور بوضع قلب اسود ، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها .

وتصدرت الفنانة كارولين عزمي تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان خطفت الانظار في مسلسل ابو العروسة، فهى تجيد شخصية "هاجر"، التي تُقدمها "كارولين"، وهي الابنة الصغرى "الدلوعة" للفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر.

وأشاد الجمهور بأداء الممثلة الشابة كارولين عزمي، بعد أدائها المميز في مشهد من مسلسل “أبو العروسة 3”، وتفاعل معه عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

ودشن الجمهور هاشتاج باسمها للأشادة بتمثيلها السلس، وعبروا عن حزنهم وتأثرهم كما لو أن المشهد حقيقي، وأشادوا بموهبتها الكبيرة.

أبو العروسة مسلسل تليفزيوني تدور أحداثه فى إطار اجتماعي حول عائلة “ عبد الحميد ” ، ومن خلال تلك الأسرة يتم طرح العديد من القضايا الاجتماعية ، والموضوعات التي تهم الأسرة المصرية ، خاصة الطبقة المتوسطة التي ينتمي إليها معظم فئات الشعب المصري.

أبطال مسلسل أبو العروسة :

مسلسل أبو العروسة في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى ، خالد كمال ، رانيا فريد شوقي ، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.