طريقة عمل خيار مخلل صحي.. 3 وصفات مختلفة

الخيار المخلل يعد من المخللات الشهية واللذيذة التي يفضلها الكصير من الأشخاص، كما أن الخيار. المخلل يمكن تحضيره بالعديد من الوصفات السهلة والبسيطة ، وبمكونات غير مكلفة متواجده في المنزل، كما لا يحتاج وقت طويل للنضج وتناوله.

خيار مخلل

1- طريقة عمل خيار مخلل صحي

لتحضير أي نوع من المخلل، ما عليك سوى نقع الخضار في محلول ملحي من الخل، يمكن أن يتكون المحلول الملحي من الماء والخل والسكر (اختياريًا) والملح ، ويمكنك ببساطة ترك الخيار يرتاح في المحلول الملحي في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا لتناوله.

مكونات عمل خيار مخلل

1 كوب ماء

1/3 كوب خل من النوع المفضل لديك

2 ملاعق كبيرة سكر (اختياري)

1-2 ملاعق صغيرة ملح

2 كوب من الخيار المقطع

بصل مقطع أو بصل أخضر (حوالي نصف كوب)

خضروات إضافية حسب رغبتك (فلفل رومي ، طماطم كرزية كاملة ، إلخ).

طريقة تحضير الخيار المخلل:

1- في وعاء صغير نضيف الماء والخل والسكر والملح.

2- ثم قلبي المزيج حتى يذوب السكر والملح، وضيفي الخيار والبصل، تذوق واضبط المكونات حسب رغبتك.

3- يجب تغطية كل الخيار بالمحلول الملحي ، إذا كان لديك الكثير من الخيار أو كنت تقوم بعمل كمية كبيرة ، فقم بتحضير المزيد من المحلول الملحي.

4- دع المزيج يرتاح في الثلاجة حتى يصبح جاهزًا للأكل، تتطور النكهات بمرور الوقت ، لذا فإن نقع الخيار لمدة أطول يزيد من نكهته.

2- طريقة عمل خيار مخلل

مكونات خيار مخلل

كوب من الخيار

ملح حسب الرغبة

خل

أعشاب طازجة أو مجففة مثل الزعتر

ثوم وبصل ( قطّع بعض فصوص الثوم والبصل الأخضر وأضفهم في البرطمانات، سوف يضيفون المزيد من النكهة)

فلفل حار كامل أو شرائح حسب الرغبة

بذور كزبرة

ورق غار

طريقة تحضير الخيار المخلل:

1- قطعي الخيار إلى شرائح، وإذا كان لديك متسع من الوقت ، فضعهم في مصفاة مع بعض مكعبات الثلج واتركهم لمدة 20 إلى 30 دقيقة (خطوة اختيارية ).

2- اصنع المحلول الملحي ، قم بخلط 3 أكواب من الخل و 2 كوب من الماء ، والملح ، و 3 ملاعق كبيرة لكل منهما بذور الكزبرة الكاملة ، بذور الخردل والفلفل ، 2 ورق الغار، يُغلى المزيج ، ثم تُخفض الحرارة ويُترك على نار خفيفة لمدة 10 دقائق .

3- ضع المحلول الملحي المبرد، استخدم ظهر الملعقة لدفع الخيار المخلل وما إلى ذلك لأسفل حتى يتم غمرها في المحلول الملحي.

4- اغلق البرطمانات بالغطاء وضعها في الثلاجة ، وسوف يصبح الخيار المخلل جهاز خلال اليوم التالي.

نصيحة لمزيد من مخلل الخيار المقرمش: قطعي الخيار الطازج وضعيه في مصفاة مع بعض مكعبات الثلج لمدة 20 إلى 30 دقيقة، ثم صفيها واتركها حتى تجف قبل تخليلها.

خيار مخلل

3- طريقة عمل خيار مخلل سريع

مقادير خيار مخلل

خيار

ملح

ماء

خل

فلفل أحمر حار حسب الرغبة

فصوص حبهان

ورق لورا

فلفل اسود

ثوم

طريقة تحضير خيار مخلل:

1- ضعي الخيار المخلل صحيح دون تقطيعه فى برطمان ثم تضاف شرائح الثوم والفلفل الحار.

2- ضيفي فصوص الحبهان وورق اللورا والفلفل الأسود الحصى.

3- اخلطي الملح والخل مع الماء، ثم ضيفي إلى الخيار ثم يغلق ويترك لمدة أسبوع ثم يستخدم.

وصفة أخرى:

مقادير خيار مخلل

خيار

عصير ليمون

ملح

خل

كركم

كمون

بصل

ورق لورا

حبهان

عصفر

سكر

ثوم

هريسة

كرفس

حبة البركة

بنجر

شبت

كزبرة

شطة

طريقة تحضير خيار مخلل:

1- ضعي الملح و الثوم و الكرفس و الليمون في الكبه و افرميهم جيدا.

2- ثم ضيفي الجزر والفلفل و افرميهم مع ملح و سكر ثم ضيفي هريسة الشطة و خل و حبهان.

3- ضيفي الكزبرة على الخليط ثم اخلطيهم بشكل جيد.

4- ضيفي الخيار علي الخليط و قلبيه جيدا ثم ضيفي ملح و خل و اغلقية و اتركيه ليكتمل النضج.

خيار مخلل

وصفة أخرى

مكونات خيار مخلل

1 خيار متوسط ​​إلى كبير أو 2 خيار صغير

نصف كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة أو مبرد

نصف كوب أرز خل

1 ملعقة كبيرة من السكر

1 ملعقة صغيرة ملح بحري ناعم

ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر

20 حبة فلفل أسود مطحون طازجًا

2 من الأغصان الورقية من الشبت الطازج ، مفرومة تقريبًا (حوالي نصف كوب )

2 فص ثوم مقشر ومهروس

1 ورقة الغار

طريقة تحضير خيار مخلل

1- قم بتقطيع الخيار إلى شرائح رفيعة ، بسمك حوالي بوصة، أو قم بتقطيعها إلى نصفين بالطول ، ثم قطع النصفين بالطول إلى أرباع ، ثم قطع الأرباع بالطول إلى أثمان.

2- في كوب أو وعاء قياس سائل ، اخلطي الماء والخل والسكر والملح والفلفل الأحمر والفلفل الأسود، قلب حتى يذوب معظم الملح في السائل لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.

3- ضع الخيار في إناء واسع الفم قطره حوالي 3 إلى 4 بوصات ، وطوله بما يكفي لتوفير مساحة إضافية على الأقل بوصة واحدة في الأعلى

4- ضع الخيار بالشبت والثوم وورق الغار، صب السائل كله فوق الخيار حتى يتم غمره بالكامل، غطيها وضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل أو 3 ساعات على الأقل (لحراب المخلل)، ستستمر النكهة في التطور خلال يومين، ويمكن الاحتفاظ بهذه المخللات لمدة تصل إلى 3 أسابيع في الثلاجة.