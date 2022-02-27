فترة حرجة .. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية | شاهد

أوضحت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة المرتفعة سوف تستمر من اليوم وحتى الـ 72 ساعة القادمة ، منوهة إلى أن الطقس سيكون شتويا مستقرا على كافة انحاء الجمهورية ، مع ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن درجات الحرارة اليوم سوف ترتفع عن الأمس بمعدل من درجة مئوية وحتى درجتين مئوية ، موضحة : " طقس النهار معتدل الحرارة على شمال البلاد ، ودافيء على جنوب البلاد ، وهناكح انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مساء على كافة الانحاء " .

وأشارت إلى أن هناك اختلافا ملحوظا بين درجات حرارة النهار ، ودرجات حرارة المساء ، مشيرة إلى أن طقس الليل تصل درجة الحرارة فيه لـ 10 درجات مئوية .

وحذرت " غانم " المواطنين من تخفيف الملابس ، مؤكدة على ضرورة الاستقرار في ارتدا ء الملابس الشتوية في النهار .

وتابعت " غانم " : فترة حرجة تشبوها الشبورة المائية الخفيفة التي لا تؤثر على حركة المرور .