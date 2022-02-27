وزير الاتصالات: إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية .. ونواب : توفر الوقت والمال.. ويؤكدون : شبكات الإنترنت تشهد تطويرا بالبنية التحتية ..وتوسع ملحوظ في إنشاء مكاتب البريد

خاصة بالريف.. برلماني: جهود واسعة من الحكومة لتطوير شبكات الإنترنت

برلماني:إطلاق 125خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية يقضي على الروتين وإهدار الوقت

وزير الإتصالات : مضاعفة متوسط سرعة الإنترنت الثابت 7 أضعاف

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقدم ترتيب مصر فى متوسط سرعة الإنترنت الثابت لتشغيل المرتبة الأولى أفريقيا، حسب تقرير شركة “أوكلا” العالمية.

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ذلك يأتى نتيجة لجهود تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت نحو 7 أضعاف.

وقال إن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نمواً فى الشمول الرقمى؛ موضحا أنه فى إطار بناء مصر الرقمية والتحول إلى مجتمع رقمى متكامل، فقد تم إطلاق أكثر من 125 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عمرو طلعت فى الجلسة التى نظمتها المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى عبر الإنترنت تحت عنوان "رقمنة الاقتصاد: الفرص عبر القطاعات والمناطق".

حيث شارك فى الجلسة المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، وأعضاء المنظمة العربية الأورومتوسطية للتعاون الاقتصادى.

وفى كلمته؛ استعرض الدكتور عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ موضحا خطة الوزارة لبناء القدرات الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقا لنهج هرمى يتدرج بدءا من إتاحة برامج للتدريب على الأساسيات فى علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم التدريب المتخصص فى المدارس التكنولوجية، ثم إتاحة التدريب عبر المعاهد التكنولوجية، والتدرج للوصول إلى بكالوريوس وماجستير أكاديمى من خلال جامعة مصر للمعلوماتية ؛ ويتدرج ليصل إلى برامج لصقل مهارات الخريجين؛ ثم منح ماجستير عملى من خلال مبادرة بناة مصر الرقمية؛ مؤكدا أنه مستهدف تدريب 200 ألف متدرب فى العام المالى الحالى باستثمارات 1.1 مليار جنيه.

وأشار إلى أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز (15) على مستوى العالم فى "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021، حيث تصدر خدمات رقمية إلى نحو 100 وجهة عالميًا بـ 20 لغة من خلال أكثر من 85000 موظف فى مجال الخدمات العابرة للحدود.

وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن نسبة النمو فى استثمارات الشركات الناشئة بلغت أكثر من 170%، منوها إلى البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها لتحفيز الشباب على الابتكار الرقمى وريادة الأعمال، والتى من أهمها تنفيذ مشروع لنشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات؛ لافتا إلى جهود الوزارة لإنشاء مدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة لتكون بمثابة مجتمع معلوماتى متكامل.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لقرى المبادرة ونشر الثقافة الرقمية والتمكين الاقتصادى الرقمى للمواطنين بهذه القرى.

وفي هذا السياق ثمن عدد من نواب لجنة الإتصالات بالبرلمان، الخطوات التي تتخذها الحكومة نحو التحول الرقمي وتطوير شبكات الإنترنت، إضافة إلي التوسع في مشروعات ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات، موضحين أهم المكاسب التي تعم جراء الإهتمام بهذا الملف.

وقد قال النائب يوسف الشاذلي عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن القيادة السياسية تسعى جاهدة لتطبيق الرقمنة بمختلف المجالات والمؤسسات الحكومية وذلك باعتبارها أصبحت اتجاهًا عالميًا، علاوة علي كونها أحد ملامح تأسيس الجمهورية الجديدة.

وأكد "الشاذلي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إطلاق وزارة الاتصالات لأكثر من 125 خدمة حكومية علي منصة مصر الرقمية، بالطبع يعد دلالة واضحة علي جهود الحكومة في هذا الملف من أجل تيسير تقديم كافة الخدمات التي تمس ملايين المواطنين بشكل يسهم في توفير الوقت والجهد والمال لهم.

وأشار عضو لجنة الاتصالات، إلي أن الفترة الراهنة شهدت مساعي ملحوظة فيما يخص تطوير شبكات الإنترنت بمختلف المناطق لا سيما الريفية والتي تم إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة، معقبا " بنسعي أننا نخلي مواطن الريف متمتع بكافة الخدمات التي يتمتع بها قاطني المدن".

وتابع البرلماني، من ناحية أخري وجدت جهود من وزارة الإتصالات في التوسع في إنشاء مكاتب البريد وتحديدا بالمناطق التي كان يصعب الإنشاء فيها لعدة شروط

فيما قال النائب عزيز سابق عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن وزارة الإتصالات حاليا تجري أعمال تطوير شبكات الإنترنت بشكل شامل لجميع محافظات الجمهورية حيث يظهر ذلك من خلال تجديد خطوط الإتصالات والكابلات وإحلال تقنية الفايبر ضمن خطة الوزارة في التطور التكنولوجي.

و أضاف " سابق" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، أن إطلاق 125 خدمة حكومية بمنصة مصر الرقمية يعد أحد أهم إنجازات وزارة الإتصالات في توطيد آليات الرقمنة ومن المتوقع زيادة أعداد هذه الخدمات، معقبا " القضاء علي الروتين في تلقي الخدمات كان هدف منشود وإبداله بالسرعة والإنجاز يعمل على تمكين المواطن من الحصول علي مصلحته بشكل متطور".

ولفت عضو لجنة الإتصالات، إلي أن العمل علي التوسع في إنشاء مكاتب البريد أحد أولويات الوزارة وبالفعل يجري تنفيذ أهداف وزارة الإتصالات في هذا الملف.

وأشاد البرلماني، بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بشأن إحلال نظم الرقمنة والتقنيات التكنولوجية الحديثة بكافة مفاصل الدولة والذي يعود تطبيقها بالنفع علي المواطن والدولة في نفس الوقت.