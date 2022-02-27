جنايات الإسكندرية: السجن 6 سنوات لصاحب مقهى وعاطل لتعاطي المخدرات

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله هندي، حكمها اليوم الأحد، بالسجن 6 سنوات لصاحب مقهى، بعد اتهامه بإدارة مقهاه لتعاطي المخدرات، وسجن عاطل 6 سنوات لتعاطي المواد المخدرة.

وبدأت الواقعة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بضبط المتهم الأول والثاني داخل مقهى مملوك للثاني، وحيازة الأول المخدرات.

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ووفقًا لتحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، فإنه أثناء المرور الأمني بدائرة القسم، تم ضبط المتهم "أ. ع. م"، عاطل، داخل مقهى مملوك للمتهم "خ. ف. ع"، بعد أن تبين انبعاث رائحة مخدر الحشيش من داخل المقهى.

وبتفتيش المتهم الأول عثر على سيجارتين من مخدر الحشيش، أقر بحيازتهما بقصد التعاطي، وتبين من التحريات قيام المتهم الثاني بتهيئة المقهى خاصته لتعاطي المخدرات بمقابل مادي، وتحرر المحضر اللازم، وأحالت النيابة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.