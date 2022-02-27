سمية الخشاب: لو قالك تصبحي على خير ودخلتي لقيتيه أونلاين اخلعيه

تحرص الفنانة سمية الخشاب ، على توجيه نصائح لمتابعيها، حيث أنها أصبحت ضمن الفنانات الأكثر تفاعلًا مع الجمهور، عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتبت سمية الخشاب، في تغريدة غامضة لها: ‏"لو قالك تصبحي على خير وبعدين دخلتي بعدها بشويه لقيتيه أونلاين، اخلعي".



يذكر أن سمية الخشاب شاركت فى مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولى، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدى، وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.



