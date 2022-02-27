عميد حقوق عين شمس في لقاء مفتوح مع طلاب الكلية.. صور

عقد الدكتور محمد صافي، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس لقاء مع طلاب الكلية للرد على استفساراتهم والتعرف علي مشاكلهم، بحضور الدكتور محمد الشافعى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

يأتي اللقاء تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

وأوضح عميد كلية الحقوق أن الطلاب هم ابناء لأساتذة الكلية، كما ان ادارة الكلية لا تفصل بين الطلاب والاساتذة بل تهدف للمصلحة العامة، مشيرا إلى أن كلية الحقوق أنشئت منذ 72 عاما وتحديدا عام 1950 بقسم واحد وهو قسم اللغة العربية وبلغ عدد الطلاب حينذاك ألف طالب واليوم لدينا 40000 طالب وطالبة، موضحا ان ادارة الكلية تبني علي ما فات ولديها قاعدة كبيرة من الخبرات والقامات الكبيرة التي اكتسبتها علي مر السنين.

وأضاف أن تميز كلية الحقوق ومكانتها ومنافستها في سوق العمل تأتي بفضل أساتذتها وطلابها؛ مؤكدا ان الكلية تهدف الي الريادة اقليميا، وتم ابرام العديد من بروتوكولات التعاون مع الجامعات العالمية مثل جامعة اكسفورد البريطانية ، كما تسعي الكلية الي تطوير البرامج واللوائح، نظام الامتحانات، التحول الرقمي والميكنة.

كما اوضح انه تم تفعيل وحدة الحقوق الطلابية لتلقي شكاوي الطلاب في ظل التقاليد والاعراف الجامعية، الي جانب وحدة الابتكار وريادة الأعمال لتبني افكار الطلاب المبتكرة.

وطالب الطلاب بضرورة وضع أمل، وهدف وطموح يحدد طريقهم ويصل بهم إلى حلمهم.

واوضح الدكتور محمد الشافعي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب انه هناك تعاون كامل مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من اجل التطوير الافضل لكليتنا وطلابنا لتخريج خريج قادر علي المنافسة بقوة في سوق العمل.

ثم دار حوار مفتوح مع طلاب الكلية.