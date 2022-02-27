شيرين رضا تنعى جالا فهمي

حرصت الفنانة شيرين رضا، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا أمس، السبت، بشكل مفاجئ، عن عمر ناهز 59 عامًا، إثر تعرضها لأزمة قلبية.

وكتبت شيرين عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "‏‎‏الله يرحمك يا چالا".

يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم “الحل هو الحبل”، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة.

وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها “طأطأ وريكا وكاظم بيه، وجالا جالا، وبيتزا بيتزا”، وعملت في التليفزيون بمسلسلات قليلة منها “الوسية، وليالي الحلمية”، وعملت بالمسرح أيضًا لكن لم يكن إنتاجها كبيرًا، حيث قدمت مسرحيتين فقط هما “ولعها شعللها، وكرنب زبادي”.

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة جالا فهمي بالتمثيل، فيلم "أول مرة تحب يا قلبي" الذي عرض بالسينمات عام 2003، وقدمت ضمن أحداثه الدرامية شخصية سهام شكري.

الفيلم شارك في بطولته تامر عبد المنعم وجالا فهمي ونورهان وطارق عبد العزيز ولطفي لبيب وضياء عبد الخالق وأشرف مصيلحي وعلاء زينهم، ومن تأليف ماجدة خير الله، ومن إخراج علاء كريم.



