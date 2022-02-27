كأس الكونفدرالية الأفريقية.. بيراميدز يصل الدفاع الجوي لمواجهة الصفاقسي

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة الصفاقسي التونسي في إطار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الصفاقسي ضيفا في السادسة من مساء اليوم على بيراميدز بملعب الدفاع الجوي، في ثالث جولات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية.

ويحتل بيراميدز صدارة المجموعة الأولى برصيد ٦ نقاط من انتصارين على حساب الأهلي طرابلس الليبي وزاناكو الزامبي.

قائمة بيراميدز لمواجهة الصفاقسي التونسي

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة اللاعبين في معسكر مباراة الصفاقسي التونسي في إطار لقاءات دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - محمد صادق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل - محمود صابر

خط الهجوم: محمود وادي - فاجري لاكاي - دودو الجباس

يذكر أن بيراميدز يحتل قمة المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية برصيد ٦ نقاط من انتصارين متتاليين على الأهلي طرابلس الليبي وزاناكو الزامبي.