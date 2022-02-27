ابن البلد.. محمد شريف يهنئ مروان محسن بعيد ميلاده

علىحرص محمد شريف نجم النادي الاهلي علي تهنئة مروان محسن، مهاجم الفريق السابق وفريق فيوتشر الحالي، بعيد ميلاده الـ "33"



ونشر شريف صورة له رفقة مروان عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وعلق قائلا "كل سنة وانت طيب يابن البلد وترجع بالسلامة ياهداف"



وخصع مروان محسن خلال الفترة الماضية لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في شظية القدم خلال مشاركته مع الفريق في الدوري العام، وفضل نادي فيوتشر سفر محسن مهاجم الفريق إلى أسبانيا خلال الفترة المقبلة، لاستكمال برنامجه التأهيلي، وذلك بعد خضوعه

وعلى مدار مسيرته وحتى الآن توج مروان محسن البالغ 33 عامًا بالعديد من الألقاب كانت جميعها مع فريق النادي الأهلي، حيث فاز بلقب الدوري الممتاز 4 مرات ولقب كأس مصر وكأس السوبر مرة واحدة لكل منهما، بجانب لقبين في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

