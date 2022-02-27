رانيا فريد شوقي تنعي جالا فهمي: عاشت ورحلت في هدوء

حرصت الفنانة رانيا فريد شوقي، على تقديم واجب العزاء في وفاة الفنانة جالا فهمي، التي رحلت عن عالمنا أمس السبت بشكل مفاجئ إثر تعرضها لأزمة قلبية عن عمر يناهز 59 عامًا.



وكتبت رانيا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام "‏‎‏البقاء لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته عاشت في هدوء و رحلت في هدوء لكن سيرتها الطيبة حاضرة فعلا البني ادم سيره"



يذكر أن جالا فهمي تخرجت في قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب عام 1986، وعملت في برنامج تليفزيوني تحت اسم (الحل هو الحبل)، ثم ظهرت في بعض الأفلام في أدوار صغيرة.



وبدأت تقديم أدوار البطولة في عدة أفلام منها (طأطأ وريكا وكاظم بيه، جالا جالا، بيتزا بيتزا)، وعملت في التليفزيون بمسلسلات قليلة منها (الوسية، ليالي الحلمية)، وعملت بالمسرح أيضًا لكن لم يكن إنتاجها كبيرًا، حيث قدمت مسرحيتين فقط هما (ولعها شعللها، كرنب زبادي).

وكانت آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة جالا فهمي بالتمثيل، فيلم "أول مرة تحب يا قلبي" الذي عرض بالسينمات عام 2003، وقدمت ضمن أحداثه الدرامية شخصية سهام شكري.



الفيلم شارك في بطولته تامر عبدالمنعم وجالا فهمي ونورهان وطارق عبدالعزيز ولطفي لبيب وضياء عبدالخالق وأشرف مصيلحي وعلاء زينهم، ومن تأليف ماجدة خيرالله، ومن إخراج علاء كريم.





