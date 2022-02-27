بينهم مصريون.. دخول أوكرانيين إلى بولندا خوفا من الحرب.. بث مباشر

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وزارة الخارجية

ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأحد، اتصالًا بما ورد إلى وزارة الخارجية بشأن إصابة المواطن المصري "محمد سعد رجب محمد زايد" بعيارين ناريين في أوكرانيا، والمتواجد حاليًا في أحد المُستشفيات بمدينة خاركوف شرقي أوكرانيا؛ أن وزير الخارجية سامح شكري وجَّه على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية.

وبتوجيهات عاجلة من وزير الخارجية، استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن عصر اليوم، حيث طمأنهم على حالته الصحية، وأكدَّ لهم قيام السفارة في كييف بإيلائه العناية المطلوبة.

كما وجَّه شكري بمواصلة السفارة في كييف جهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لجميع المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

وتُجدّد وزارة الخارجية التأكيد على ما يُمثله حماية مواطنينا المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.