عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بينهم مصريون.. دخول أوكرانيين إلى بولندا خوفا من الحرب.. بث مباشر

صدى البلد

حرصا من موقع “صدى البلد” على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدم البث المباشر لـ عمليات نزوح أوكرانيين ومصريين وجنسيات أخرى إلى بولندا.

 وزارة الخارجية

ذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم الأحد، اتصالًا بما ورد إلى وزارة الخارجية بشأن إصابة المواطن المصري "محمد سعد رجب محمد زايد" بعيارين ناريين في أوكرانيا، والمتواجد حاليًا في أحد المُستشفيات بمدينة خاركوف شرقي أوكرانيا؛ أن وزير الخارجية سامح شكري وجَّه على الفور سفير مصر في كييف باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيلاء المواطن المصري الرعاية التامة، وتقديم كافة أوجه الدعم له بالشكل المُناسب وبصورة عاجلة، في ضوء الوضع المتأزم حاليًا في عموم الأراضي الأوكرانية.

وبتوجيهات عاجلة من وزير الخارجية، استقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج عائلة المواطن عصر اليوم، حيث طمأنهم على حالته الصحية، وأكدَّ لهم قيام السفارة في كييف بإيلائه العناية المطلوبة.

كما وجَّه شكري بمواصلة السفارة في كييف جهودها المستمرة على مدار الساعة في تقديم الدعم اللازم لجميع المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا، فضلًا عن مواصلة التنسيق الوثيق مع سفاراتنا في دول الجوار الأوكراني، والتي أثمرت بالفعل عن مرور العديد من المواطنين المصريين للحدود الأوكرانية باتجاه تلك الدول.

وتُجدّد وزارة الخارجية التأكيد على ما يُمثله حماية مواطنينا المصريين في الخارج من أهمية قصوى ضمن عمل الوزارة، في إطار سياسة الدولة لتقديم الدعم والرعاية اللازمتين للمواطنين المصريين في الداخل والخارج على حد سواء.

صدى البلد أوكرانيا وزارة الخارجية السفارة كييف المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

الصحة: ندب خالد مجاهد إلى قطاع تنظيم الأسرة لمدة عام

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

ترشيحاتنا

بعد اختراق موقع الكرملين.. هاكرز يهدد السلطات الروسية بنشر معلومات حساسة

أدهم النابلسي يحذف باقي أغانيه من يوتيوب..وجدل حول تسجيله القرآن الكريم بصوته

تحرير 617 مخالفة.. التموين: 3645 محلا مشاركًا فى الأوكازيون الشتوى

أول تعليق من رمضان صبحي بعد فوز بيراميدز علي الصفاقسي في الكونفدرالية

بينهم مصريون.. دخول أوكرانيين إلى بولندا خوفا من الحرب.. بث مباشر

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

اﻟﻤﺰﻳﺪ