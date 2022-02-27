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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الكرملين: بوتين يلتقي وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي

بوتن
بوتن

أذاعت فضائية إكسترا نيوز، نبأ عاجل بشأن العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقالت إكسترا نقلا عن الكرملين إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يلتقي وزير الدفاع ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

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طائرات أوكرانية

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجوركوناشينكوف، عن نجاح القوات الروسية اليوم “الأحد”، في  إسقاط ثلاث طائرات أوكرانية بدون طيار من طراز Bayraktar TB-2 تركية الصنع في ضواحي تشرنيغوف بشمال أوكرانيا.

وأوضح أن القوات نجحت أيضا في تعطيل مجمع الدفاع الجوي S-300 بمنطقة مدينة كراماتورسك أثناء العملية العسكرية الروسية الجارية في أوكرانيا.

العملية العسكرية أوكرانيا الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بوتين وزير الدفاع

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