الكرملين: لن نعلق العمليات العسكرية ضد أوكرانيا أثناء المفاوضات.. وكييف اختارت "جوميل"

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن روسيا أبلغت أوكرانيا أنها لن تعلق العمليات العسكرية أثناء المفاوضات في بيلاروسيا.

كما أكد المتحدث باسم الكرملين، أن السلطات الأوكرانية هي التي اختارت مدينة جوميل البيلاروسية كمكان لإجراء المحادثات.

ومنذ قليل، أفاد بيسكوف، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "الوفد الروسي وصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا".

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة.

وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة جوميل".