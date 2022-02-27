الكرملين: وصول وفد روسي إلي بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا

أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، بأن وفدا روسيا وصل إلى بيلاروسيا لإجراء محادثات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين إن "الوفد الروسي وصل إلى بيلاروسيا لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا".

وذكر بيسكوف أن الوفد ضم ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع وإدارات أخرى، بما في ذلك إدارة الرئاسة.

وأضاف "سنكون مستعدين لبدء هذه المفاوضات في مدينة جوميل".

ومنذ قليل، أعلنت سلطات خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الروسية وصلت إلى وسط المدينة، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وحسب "العربية"، دارت معارك عنيفة فجر اليوم الأحد، في خاركيف، وتعرضت قوات روسية لإطلاق نار لحظة دخولها المدينة.

وقال أوليج سينيجوبوف، رئيس إدارة ولاية خاركيف الإقليمية، في منشور على “فيسبوك”، إن المركبات العسكرية "اقتحمت المدينة"، بينما وقع "قتال عنيف" داخل المدينة.