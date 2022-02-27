بعد دخول خاركيف.. معارك عنيفة وإطلاق نار بين القوات الروسية والأوكرانية

أعلنت سلطات خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، اليوم الأحد، أن القوات الروسية وصلت إلى وسط المدينة، حسب ما نقلت "فرانس برس".

وحسب "العربية"، دارت معارك عنيفة فجر اليوم الأحد، في خاركيف، وتعرضت قوات روسية لإطلاق نار لحظة دخولها المدينة.

وقال أوليج سينيجوبوف، رئيس إدارة ولاية خاركيف الإقليمية، في منشور على “فيسبوك”، إن المركبات العسكرية "اقتحمت المدينة"، بينما وقع "قتال عنيف" داخل المدينة.

وكان أنطون هيراشينكو، مستشار وزير الداخلية الأوكرانية، قال صباح اليوم الأحد، إن القوات الروسية دخلت مدينة خاركيف، إذ شوهدت مركبات لهم في شوارع المدينة بشمال شرق البلاد.

وحسب وكالة "رويترز"، أظهرت مقاطع الفيديو التي نشرها هيراشينكو ودائرة الاتصالات الخاصة وحماية المعلومات التابعة لأوكرانيا، عدة مركبات عسكرية تتحرك على طول مدينة خاركيف، بالإضافة إلى دبابة مشتعلة.

وتواصل القوات الروسية لليوم الرابع عمليتها العسكرية التي شنتها على أوكرانيا، فيما كتبت القوات المسلحة للأخيرة على "تويتر" في ساعة مبكرة من صباح الأحد "حتى عندما نتعرض للهجوم ويحترق كل شيء من حولنا، فإننا نواصل العمل".

ووقع في وقت سابق، انفجار ضخم في منطقة فاسيلكيف، جنوب غرب العاصمة كييف، ناتج عن صاروخ استهدف مخزنا للوقود.

وبحسب “سكاي نيوز”، قال عمدة فاسيلكيف، ناتاليا بالاسينوفيتش، إن المدينة والمطار تعرضا إلى "قصف عنيف بالصواريخ الباليستية". وقال إن "العدو يريد تدمير كل شيء من حوله، لكنه لن ينجح".

وذكرت شبكة "سي إن إن"، أن انفجارين واسعين شوهدا في كييف يبدوان حول فاسيلكيف.

وأوضحت أنه يبدو أن الانفجارين الشاسعين اللذين اضاءا سماء الليل كانا حول فاسيلكيف على بعد حوالى 30 كم او حوالى 18 ميلا جنوب كييف .

وأشارت إلى أن مدينة فاسيلكيف لديها مطار عسكري كبير وخزانات وقود متعددة، وذكر مسئولون أوكرانيون أن المنطقة كانت مسرحا لقتال عنيف ليلة الجمعة.