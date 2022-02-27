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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ادفنوهم بكرامة..طلب غريب من أوكرانيا للصليب الأحمر الدولي لتكريم الجنود الروس

دمار في أوكرانيا
دمار في أوكرانيا

صرح  سفير أوكراني يدعى سيرجي كيسليتيا بأن بلاده ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمساعدة في "تسهيل إعادة آلاف جثث الجنود الروس" الذين قتلوا خلال غزو أوكرانيا ، مع تأكيد موثق  يوضح أن عدد الضحايا الروس  يصل إلى 3500 قتيل، بحسب صحيفة ذا إندبندنت.

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قال مسؤولون في اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنهم على علم بطلب أوكرانيا إعادة الجثث للجنود الروس إلى وطنهم، لكن ليس لديهم أي رقم محدد عن الضحايا.

ذكر الدبلوماسي إنه يجب أن يحصل الآباء في روسيا على فرصة "لدفنهم بكرامة".

وأضاف: "لا تدعوا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخفي حجم المأساة".

قالت المراقبة الدائمة للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى الأمم المتحدة لاتيتيا كورتوا إن الوضع الأمني الحالي هو "مصدر قلق رئيسي وإعاقة لفرقنا على الأرض".

وأردفت المسؤولة "لذلك لا يمكننا تأكيد أرقام التفاصيل الأخرى".

وذكرت إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يمكن أن تعمل "كوسيط محايد" بشأن إعادة الجثث وغيرها من القضايا الإنسانية أثناء النزاع ، بما في ذلك توضيح مصير الأشخاص المفقودين ، ولم شمل العائلات ، والدعوة لحماية المحتجزين “حدوديا”.

ولا تريد أوكرانيا أن يناور الروس بشأن عدم الكشف عن عدد قتلاهم في أوكرانيا ، وأن يجبروا على ذكر الأرقام الحقيقية للجنود الروس، حتى يتكون رأي عام في روسيا يطلب وقف القتال.

يأتي ذلك فيما قال  مستشار وزير الداخلية الأوكراني إن القوات الروسية تقدمت إلى خاركيف الأوكرانية بالعربات العسكرية ، وبدأت معارك عنيفة داخل المدينة.

أعلن عمدة خاركيف أوليج سينيجوبوف ، حسبما ذكرت صحيفة كييف إندبندنت ، أنه "كان هناك اختراق من خلال الآليات الخفيفة بما في ذلك في الجزء الأوسط من المدينة.

طُلب من المدنيين البقاء في منازلهم ، وإطلاق النار على المحتلين من منازلهم ونوافذهم وإطلاق زجاجات المولوتوف. 
يدور قتال عنيف في ثاني مدينة بأوكرانيا حيث دخلت القوات الروسية خاركيف في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وشملت الهجمات الكبيرة التي وقعت خلال الليل خط أنابيب غاز خارج خاركيف أضرمت فيه القوات الروسية النيران ، ومستودعا للنفط في فاسيلكيف بالقرب من كييف دمرته ضربة صاروخية روسية.


دفعت الأبخرة السامة الناتجة عن الانفجار سلطات كييف إلى مطالبة المواطنين بالبقاء في منازلهم وإبقاء النوافذ مغلقة.

وقال نائب رئيس البلدية ميكولا بوفوروزنيك إن العاصمة كييف بدت هادئة نسبيًا  ، ولا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
يأتي ذلك فيما تعهدت دول بريطانيا وأمريكا وغيرهما بتقديم مساعدات كبيرة لأوكرانيا لمواجهة روسيا، فيما سلمت ألمانيا لأوكرانيا شحنة أسلحة جديدة.

وتسعى الدول الغربية إلى دعم أوكرانيا بالمال والسلاح ضد روسيا بما انهم يتخوفون من مواجهة مباشرة مت روسيا، قد تعمل على إشعال حرب كبرى.

 

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