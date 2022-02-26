سيف العقوبات على عنق بوتين ودائرة المقربين.. تفاصيل إجراءات الغرب ضد روسيا بعد غزو أوكرانيا.. القطاع المصرفي الأكثر تضررا.. والشظايا تصيب بيلاروسيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودول أخرى فرض حزم مختلفة من العقوبات على روسيا، ردًا على غزوها أوكرانيا، وعوضًا عن الصدام العسكري المباشر مع الجيش الروسي.

العقوبات الأمريكية

وأعلنت الولايات المتحدة وحدها عن 9 إجراءات لمعاقبة روسيا وبيلاروسيا بعد قرار الرئيس فلاديمير بوتين تنفيذ عملية عسكرية ومهاجمة أوكرانيا، وهي بحسب قناة "سي إن إن":

1- قطع الاتصال بالنظام المالي الأمريكي لأكبر مؤسسة مالية في روسيا، سبيربنك Sberbank، بما في ذلك 25 شركة تابعة لها، من خلال فرض عقوبات على حسابات المراسلة والحسابات مستحقة الدفع. سيؤدي هذا الإجراء إلى تقييد وصول سبيربنك إلى المعاملات التي تتمّ بالدولار. سبيربنك هو أكبر بنك في روسيا، ويمتلك ما يقرب من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي، وهو مرتبط بشكل كبير بالنظام المالي العالمي، وهو مهم بشكل منهجي للنظام المالي الروسي.

2- فرض عقوبات حظر كاملة على ثاني أكبر مؤسسة مالية في روسيا، VTB Bank (VTB)، بما في ذلك 20 شركة تابعة لها. سيؤدي هذا الإجراء إلى تجميد أي من أصول VTB التي تمس النظام المالي الأمريكي ويمنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل معها. تمتلك VTB ما يقرب من خُمس إجمالي أصول القطاع المصرفي الروسي، وهي معرضة بشدة للأنظمة المالية الأمريكية والغربية، وهي حاسمة بشكل منهجي للنظام المالي الروسي.

3- فرض عقوبات حظر كاملة على ثلاث مؤسسات مالية روسية رئيسية أخرى: بنك أوتكريتي Otkritie وسوفكومبنك Sovcombank OJSC ونوفيكومبنك Novikombank و34 شركة تابعة لها. تعمل هذه العقوبات على تجميد أصول أي من أصول هذه المؤسسات التي تتعامل مع النظام المالي الأمريكي وتحظر على الأشخاص الأمريكيين أو المقيمين في الولايات المتحدة التعامل مع أي منها. وتلعب هذه المؤسسات المالية دورا مهما في الاقتصاد الروسي.

4- فرض قيود جديدة على الديون وأصول الملكية على ثلاث عشرة من أهم الشركات والكيانات الروسية الكبرى. يشمل ذلك القيود المفروضة على جميع المعاملات في الديون الجديدة التي تزيد مدتها عن 14 يوما وتوفير التمويل والمعاملات الأخرى في الديون الجديدة وأصول الملكية الجديدة الصادرة عن ثلاثة عشر شركة وكيانا روسيا مملوكا للدولة، وهي سبيربنك، وألفا بنك، وبنك الائتمان في موسكو، وغازبرومبنك، البنك الزراعي الروسي، غازبروم، غازبروم نفت، ترانسنيفت، روستيليكوم، روسهيدرو، ألروسا، سوفكومفلوت، والخطوط الحديدية الروسية. ونتيجة لذلك، لن تستطيع هذه الكيانات، وبينها شركات مفصلية في الاقتصاد الروسي والتي تقدر أصولها بنحو 4 تريليون دولار، جمع الأموال من خلال السوق الأمريكية – وهي مصدر رئيسي لرأس المال وتوليد الإيرادات، مما سيحدّ من قدرة الكرملين على جمع الأموال لأنشطته.

5- فرض عقوبات حظر إضافية كاملة على أفراد من النخبة الروسية وأفراد أسرهم، وهم سيرجي إيفانوف (وابنه سيرجي)، وأندريه باتروشيف (وابنه نيكولاي)، وإيجور سيتشين (وابنه إيفان)، وأندريه بوتشكوف، ويوري سولفييف (واثنتان من الشركات العقارية التي يمتلكها)، جالينا أوليوتينا، وألكسندر فيداخين. يشمل هذا الإجراء الأفراد الذين أثروا أنفسهم على حساب الدولة الروسية، ورفعوا أفراد أسرهم إلى بعض من أعلى المناصب في البلاد. ويتضمن هذا الإجراء أيضا شخصيات مالية تتربع على رأس أكبر المؤسسات المالية في روسيا ومسؤولة عن توفير الموارد اللازمة لدعم غزو بوتين لأوكرانيا. تأتي هذه الخطوات في أعقاب إجراء أمس الذي استهدف النخب الروسية وأفراد أسرهم وعزلهم عن النظام المالي الأمريكي، وجمّد أي أصول لديهم في الولايات المتحدة وحظر سفرهم إلى الولايات المتحدة.

6- فرض قيود كاسحة على الجيش الروسي لتوجيه ضربة لطموحات بوتين العسكرية والاستراتيجية. وهذا يشمل تدابيرَ ضدّ المستخدمين النهائيين للمنتجات العسكرية، بما في ذلك وزارة الدفاع الروسية. وستحظر صادرات جميع المواد الأمريكية تقريبا أو تلك المنتجة في دول أجنبية باستخدام برامج أو تقنيات أو معدات أمريكية معينة على المستخدمين العسكريين المستهدفين. وتنطبق هذه القيود الشاملة على وزارة الدفاع الروسية، بما في ذلك القوات المسلحة الروسية، أينما وجدت.

7- فرض قيود على مستوى عموم روسيا لخنق استيراد روسيا للسلع التكنولوجية الضرورية لاقتصاد متنوع وتحجيم قدرة بوتين على استعراض القوة. ويشمل ذلك رفض تصدير التكنولوجيا الحساسة إلى روسيا، والتي تستهدف في المقام الأول قطاعات الدفاع والطيران والبحرية الروسية لقطع وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتطورة. وبالإضافة إلى القيود الشاملة على قطاع الدفاع الروسي، ستفرض حكومة الولايات المتحدة قيودا على مستوى عموم روسيا على التقنيات الأمريكية الحساسة المنتجة في دول أجنبية باستخدام برامج أو تقنيات أو معدات أمريكية المنشأ. ويشمل ذلك القيود المفروضة على مستوى عموم روسيا على أشباه الموصلات والاتصالات وأمن التشفير والليزر وأجهزة الاستشعار والملاحة وإلكترونيات الطيران والتقنيات البحرية. ستؤدي هذه الضوابط الصارمة والمستمرة إلى قطع وصول روسيا إلى أحدث التقنيات.

8- تحقيق تعاون تاريخي متعدد الأطراف من شأنه أن يضاعف القوة في تقييد أكثر من 50 مليار دولار من المدخلات الرئيسية لروسيا – مما يؤثر أكثر بكثير من ذلك في الإنتاج الروسي. ونتيجة لهذا التنسيق متعدد الأطراف، سنوفّر استثناءات للدول الأخرى التي تتبنى إجراءات بنفس القدر من الصرامة، وبناء عليه، فستُعفَى البلدان التي تتبنى قيود تصدير مماثلة إلى حدّ كبير من متطلبات الترخيص الأمريكية الجديدة للسلع المنتجة في بلدانها. وقد أبلغ كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة بالفعل عن خططه لاتخاذ إجراءات موازية. هذا التنسيق غير المسبوق يوسّع بشكل كبير نطاق القيود المفروضة على روسيا، وستستمرّ المشاركة الإضافية مع الحلفاء والشركاء في تعظيم التأثير على القدرات العسكرية لروسيا.

9- فرض تكاليف أخرى تتحملها بيلاروسيا لدعمها غزوا إضافيا لأوكرانيا من خلال معاقبة 24 فردا وكيانا بيلاروسيا، بما في ذلك استهداف القدرات العسكرية والمالية لبيلاروسيا من خلال فرض عقوبات على بنكين كبيرين مملوكين للدولة في بيلاروسيا وتسع شركات دفاع وسبعة مسؤولين ونخب على صلة بالنظام. ندعو بيلاروسيا إلى سحب دعمها للعدوان الروسي في أوكرانيا.

عقوبات الاتحاد الأوروبي

1- تستهدف العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعض البنوك، مع تشديد العقوبات على الأفراد، فضلاً عن معايير استهداف "الأوليجارشية الروسية الأثرياء"، وتشديد قواعد التأشيرات للدبلوماسيين، مما يجعل تجميد الأصول، وحظر السفر أكثر فعالية.

2- سيتم إضافة بنكين روسيين إضافيين (Alfa Bank وBank Otkritie) إلى قائمة المؤسسات المالية المحظور عليها اقتراض أو شراء الأوراق المالية.

3- وقف التدفقات المالية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وفرض قيود على الودائع المصرفية، ومنع الروس من الاستثمار في الأوراق المالية للاتحاد الأوروبي.

4- في أحد أقوى عناصر حزمة العقوبات؛ عمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لإدخال ضوابط تصدير على السلع ذات الاستخدام المزدوج، والبضائع عالية التقنية، والتركيز خصوصاً على الإلكترونيات، وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات وأمن المعلومات، وأجهزة الاستشعار، والليزر، والتطبيقات البحرية.

5- يشتمل الاقتراح أيضاً حظر تصدير الطائرات، وقطع غيارها، والمعدات ذات الصلة، فضلاً عن حظر بيع المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتحديث مصافي النفط الروسية إلى المعايير البيئية الحديثة.

العقوبات البريطانية

كشف رئيس الوزراء بوريس جونسون النقاب عن أكبر مجموعة من العقوبات تفرضها المملكة المتحدة على الإطلاق ضد روسيا. وتستهدف العقوبات البنوك، والمليارديرات، والناقلات الجوية الوطنية في البلاد:

1- تجميد الأصول ضد جميع البنوك الروسية الكبرى، بما في ذلك التجميد الفوري يوم الخميس ضد "في تي بي" (VTB) ثاني أكبر بنك في روسيا.

2- تشريع لمنع جميع الشركات الروسية الكبرى من جمع التمويل في أسواق المملكة المتحدة، وكذلك لمنع الدولة الروسية من طرح الديون السيادية في أسواق المملكة المتحدة. يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ الثلاثاء.

3- حظر على طائرات "إيروفلوت" التي تهبط في المملكة المتحدة.

4- حظر فوري على جميع صادرات السلع التي يمكن أن يكون لها استخدامات عسكرية؛ مثل المكونات الكهربائية، وقطع غيار الشاحنات.

5- التشريع في غضون أيام لحظر مجموعة من الصادرات عالية التقنية مثل: أشباه الموصلات، وأجزاء الطائرات، وكذلك السلع للصناعات الاستخراجية؛ مثل: معدات مصافي النفط.

6- عقوبات على أكثر من 100 فرد وكيان والشركات التابعة لهم، بما في ذلك "روس تيك" (Rostec)، أكبر شركة دفاعية في روسيا.

7- وضع سقف للودائع من قبل المواطنين الروس في الحسابات المصرفية في المملكة المتحدة لا يزيد عن 50 ألف جنيه (67 ألف دولار).

8- تنطبق جميع العقوبات أيضاً على بيلاروسيا.

9- تسريع تمرير مشروع قانون الجرائم الاقتصادية لاستهداف الأموال الروسية غير المشروعة في المملكة المتحدة.