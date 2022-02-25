الاتحاد الأوروبي: روسيا تبث الأكاذيب في غزوها ضد أوكرانيا وتتهمها بالإبادة الجماعية

قال جوزيب بوريل مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حربا ضد جيرانه، وهاجم الأمين العام للأمم المتحدة؛ لأنه دعم السلام العالمي.

وأشار بوريل، خلال مؤتمر صحفى أذاعته فضائية اكسترا نيوز، إلى أنهم سيتابعون ما الذى يحدث فى اجتماع مجلس الأمن، وهم يعلمون جيدا أن من مصلحة شعب روسيا مواصلة الاستفادة من المنظمات التي تدعم حقوق الانسان.

وأضاف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، أنهم سيواصلون الدعم لأوكرانيا بأقصى جهودهم، مشيرا إلى أن هناك أكاذيب وشائعات كثيرة من روسيا، تقاد من أعلى المؤسسات الروسية، ويجب أن ندقق في هذه المعلومات، حيث أنهم يستخدمون مصطلحات حرب الإبادة الجماعية ضد أوكرانيا.