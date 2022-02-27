عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طارق شوقي: صانعو تريندات التعليم المثيرة للبلبلة يستنزفون الوزارة

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد ما أسماه فن صناعة البلبلة وتريندات التعليم.

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : تعاني وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من حجم هائل من الشائعات والمعلومات المغلوطة والاجتهادات الشخصية ، ما يسبب قلقا شديدا لأولياء الأمور والطلاب على مدار العام ويظن البعض أن الوزارة "تتخبط" أو "تغير رأيها" بسبب تداخل المعلومات المتداولة وظهور خبر ثم نفيه وهكذا والوزارة لا علاقة لها في حقيقة الأمر بكل هذا.

وأضاف وزير التربية والتعليم : يبدأ التسلسل في أغلب الأحيان بتسريب لكتاب دوري داخلي أو وثيقة داخلية (ليست للنشر) من ديوان الوزارة الى المديريات ويلتقطها البعض من ضعاف النفوس وينشروها على المواقع وفق فهمهم (أو عدم فهمهم) لها وبدون أى تحقق بحثا عن "الشهرة والتريند" وبلا أى اعتبار لما يسببه ذلك من إزعاج للملايين من الطلاب واولياء امورهم والوزارة نفسها.

txt

وزير التعليم ينفي تحديد موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2022

txt

وزير التعليم: مفيش منصة جديدة ولا امتحانات تجريبية لطلاب الثانوية العامة

وانتقد وزير التربية والتعليم انسياق بعض محرري المواقع لنشر هذا الكلام غير الموثق بحثا عن "السبق الصحفي" ، مؤكدا على حد وصفه ان هذا يتم بهدف ان يكسبوا معركة مع زملائهم في المواقع الاخرى ويذهب البعض الآخر الى توجيه السؤال لنا عن صحة هذه المعلومات "المتداولة" 

وقال وزير التربية والتعليم ان هذا يؤدي إلى أن نترك نحن ما نعمل عليه ونتفرغ للرد على مئات التساؤلات عن خبر لا علاقة لنا به من قريب أو بعيد ويبدأ الإعلام في استغلال  "نفى الخبر الكاذب" لمزيد من المشاهدات !!! ويتم استنزاف الوزارة والناس في آن واحد.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن ما لم يتم نشره على موقع الوزارة أو صفحتها الرسمية الوحيدة على فيسبوك أو صفحته الشخصية الموثقة بالعلامة الزرقاء والوحيدة على فيسبوك ، فهو غير رسمي ولا علاقة لنا به ولا داعي لسؤالنا عنه من الأساس ولن نرد على مثل هذه التساؤلات في المستقبل.

وقال وزير التربية والتعليم : أتمنى أن نتفهم جميعا كيف يتم إنتاج البلبلة وكيف يتم تصدير انطباع سلبي عن الوزارة مطالبا أولياء الأمور بمساعدته على درأ هذه الاساليب البالية وعدم الترويج لها قبل التحقق مما إذا كان المرجع هو الوزارة وليس أى مصدر آخر.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم البلبلة أولياء الأمور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

الصحة: ندب خالد مجاهد إلى قطاع تنظيم الأسرة لمدة عام

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

ترشيحاتنا

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة لمدة 72 ساعة.. تفاصيل حالة الطقس

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

ويجز يعيش قصة حب مع صديقة هدى المفتي المختصة بمجال الأزياء"خاص"

وزيرة الهجرة: لا صحة لوفاة طالبة مصرية في أوكرانيا

حظر العلم والنشيد الوطني الروسي في منافسات الـ فيفا

ننشر خرائط أماكن شقق مشروع جنة بطرح الإسكان الجديد في 5 مدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ