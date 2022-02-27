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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كيفية تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف

كيفية تسجيل حساب
كيفية تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف

أحيانا ما يواجه المستخدمون مشكلة عند التسجيل للحصول على حساب فيسبوك Facebook جديد على هواتفهم الذكية، حيث يُطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول، الأمر الذى يزيد من احتمالية تعرض معلوماتك الشخصية والبنكية للخطر.

 

وبحسب موقع ItStillWorks فإن القيام بتسجيل حساب على فيسبوك Facebook برقم هاتف ينطوى على مخاطر عديدة، حيث من الممكن أن يقوم المستخدمون من الحصول على رقم هاتفك وكذلك العثور على بيانات ملف التعريف الخاص بك والعثور على حساب فيسبوك الخاص بك، ولذلك أفضل طريقة هي القيام بتسجيل حساب فيسبوك بدون رقم هاتف من خلال عدد من الخطوات الآتية :

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تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف على هاتفك الذكي  

Facebook login and sign up: Can you have more than one account - How to create one | Express.co.uk
كيفية تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف

 

قم بالتصفح على "m.facebook.com" وانقر على "إنشاء حساب جديد".

 

قم بادخال اسمك الأول والأخير وتاريخ الميلاد والجنس وكلمة المرور في أماكنها المناسبة، ثم أدخل عنوان بريدك الإلكتروني بدلاً من رقم هاتفك في خانة  "البريد الإلكتروني أو الهاتف".

 

انقر فوق "تسجيل" لإنشاء الحساب.

 

تحقق من حساب البريد الإلكتروني الذي أدخلته وانقر على رابط التأكيد لإكمال إنشاء الحساب.

 

تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف على الكمبيوتر أو اللاب توب

Cómo funciona el Safety Check de Facebook?
كيفية تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف

 

قم بالدخول على موقع فيسبوك Facebook

 

أدخل الاسم الأول والأخير وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتاريخ الميلاد والجنس.

 

انقر فوق "تسجيل" لإنشاء الحساب.

 

تحقق من حساب البريد الإلكتروني الذي أدخلته وانقر على رابط التأكيد لإكمال إنشاء الحساب.      

 

لماذا عليك تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف؟ 

How to Create a Facebook Business Page in 3 Easy Steps - Podium
كيفية تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف

 

وباستخدام هذه الخطوات، ستتمكن من التحكم في خصوصيتك وحماية معلوماتك الشخصية ليس فقط على فيسبوك Facebook ولكن على أى موقع ويب آخر.

 

كما أن تفعيل هذه الخطوات يمنع رسائل البريد الإلكتروني العشوائية من طريقها إلى تطبيق البريد الإلكتروني كما تحميك من مواجهة أرقام غير معروفة ترسل إليك رسائل نصية من أجل العروض الترويجية والأحداث . 
 

فيسبوك Facebook تسجيل حساب على فيسبوك فيسبوك بدون رقم هاتف هواتف ذكية مخاطر تسجيل حساب على فيسبوك

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