أحيانا ما يواجه المستخدمون مشكلة عند التسجيل للحصول على حساب فيسبوك Facebook جديد على هواتفهم الذكية، حيث يُطلب منك إدخال رقم هاتفك المحمول، الأمر الذى يزيد من احتمالية تعرض معلوماتك الشخصية والبنكية للخطر.

وبحسب موقع ItStillWorks فإن القيام بتسجيل حساب على فيسبوك Facebook برقم هاتف ينطوى على مخاطر عديدة، حيث من الممكن أن يقوم المستخدمون من الحصول على رقم هاتفك وكذلك العثور على بيانات ملف التعريف الخاص بك والعثور على حساب فيسبوك الخاص بك، ولذلك أفضل طريقة هي القيام بتسجيل حساب فيسبوك بدون رقم هاتف من خلال عدد من الخطوات الآتية :

تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف على هاتفك الذكي

كيفية تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف

قم بالتصفح على "m.facebook.com" وانقر على "إنشاء حساب جديد".

قم بادخال اسمك الأول والأخير وتاريخ الميلاد والجنس وكلمة المرور في أماكنها المناسبة، ثم أدخل عنوان بريدك الإلكتروني بدلاً من رقم هاتفك في خانة "البريد الإلكتروني أو الهاتف".

انقر فوق "تسجيل" لإنشاء الحساب.

تحقق من حساب البريد الإلكتروني الذي أدخلته وانقر على رابط التأكيد لإكمال إنشاء الحساب.

تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف على الكمبيوتر أو اللاب توب

كيفية تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف

قم بالدخول على موقع فيسبوك Facebook

أدخل الاسم الأول والأخير وعنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور وتاريخ الميلاد والجنس.

انقر فوق "تسجيل" لإنشاء الحساب.

تحقق من حساب البريد الإلكتروني الذي أدخلته وانقر على رابط التأكيد لإكمال إنشاء الحساب.

لماذا عليك تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف؟

كيفية تسجيل حساب على فيسبوك Facebook بدون رقم هاتف

وباستخدام هذه الخطوات، ستتمكن من التحكم في خصوصيتك وحماية معلوماتك الشخصية ليس فقط على فيسبوك Facebook ولكن على أى موقع ويب آخر.

كما أن تفعيل هذه الخطوات يمنع رسائل البريد الإلكتروني العشوائية من طريقها إلى تطبيق البريد الإلكتروني كما تحميك من مواجهة أرقام غير معروفة ترسل إليك رسائل نصية من أجل العروض الترويجية والأحداث .

