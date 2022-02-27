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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماذا يعني تصويت مجلس الأمن على قرار بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية؟ محلل سياسي يجيب

صدى البلد

علق  الدكتور ناصر  زهير رئيس قسم الاقتصاد السياسي  والعلاقات الدولية بمعهد جنيف،  على  تصويت مجلس الامن على نقل الازمة الروسية الأوكرانية للجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه الخطوة  ينتظر منها إما إدانة العملية العسكرية  الروسية  أو مطالبة موسكو بوقف العملية العسكرية ضد الأراضي الأوكرانية لكن ذلك لن يكون بقرار إلزامي ".

ولفت  في مداخلة عبر تطبيق "  سكايب " خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON،  إلى أن هذا القرار لن يكون له تاثير واقعي على الأرض لكن في إطار الضغط وأن هناك رأي اممي  ضده العمليات العسكرية .

وواصل : " كل ما يجري   في الأمم  المتحدة لن يكون فاعلاً طالما كان الفيتو الروسي والصيني  حاضراً إلى الان ".

ورداً على سؤال الحديدي هل الاقتصادي الروسي   محاصر الان ؟  وهل نحن أمام دولة مارقة، قال : " لا اعتقد ذلك سيحدث خاصة  أن  عناوين العقوبات كبيرة لكن فعاليتها على الأرض   ليست كبيرة وعلى سبيل المثال  إذا تحدثنا عن فصل موسكو عن نظام " السوفت "  هذا قد يؤثر  وهناك عقوبات كبيرة لكنها لم تطل قطاع الغز والنفط اللذان يمثلان عصب الاقتصاد الروسي  ".

ولفت  إلى أن العقوبات حاليا لو ردت موسكو  على العقوبات بحجز جزء من صادرات الغاز ستحدث فوضى في أوروبا.. وإذا حدث احتلال كامل لأوكرانيا سوف تلجأ الدول الأوروبية لعقوبات في قطاع الغاز.

وتابع: الناتو قد يرسل أسلحة أكثر إلى أوكرانيا، والجانبان يستعرضان قواتهما العسكرية والنووية.

الإقتصاد السياسي الأمم المتحدة النفط روسيا لميس الحديدي كلمة أخيرة مجلس الأمن

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