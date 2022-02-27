عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: روسيا متعطشة للدماء

سيرجي كيسليتسيا
سيرجي كيسليتسيا

قال مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن سيرجي كيسليتسيا، اليوم الأحد، إن الشعب الأوكراني في المدن والقرى يعيش في الملاجئ، بسبب خوفهم من القصف الروسي الذي يستهدف المدنيين في الشوارع، واصفًا روسيا بأنها "متعطشة للدماء".

وأضاف خلال إحاطه له بمجلس الأمن أن "عدوان روسيا ضد أوكرانيا يستند على أكاذيب وانتهاكات للقانون الدولي، ورسيا تواجه فشلاً ذريعًا في عملياتها العسكرية على أراضينا، و فتحنا خطا لأسر المقاتلين الروس في أوكرانيا كي ينصحوهم بالعوة".

وتابع المندوب الأوكراني: "فشل روسيا جعلها تقصف مناطق سكنية في أوكرانيا والقوات الروسية تستخدم في العملية العسكرية كل أنواع الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ، وهي تعاند العالم وتواصل عدوانها، والابتزاز النووي الروسي يشكل خطرًا كبيرًا:,

واستطرد قائلاً: "16 طفلا على الأقل قتلوا منذ بدء العملية العسكرية من قبل روسيا والجيش الأوكراني أسر 200 جنديًا روسيًا، أما خسائر روسيا بلغت أكثر من 4 آلاف جندي".

ومنذ قليل، صوت مجلس الأمن على تأييد مشروع قرار بين أعضائه بشأن أوكرانيا فيما استخدمت روسيا حق الفيتو للمرة الثانية بعد قرار صوت عليه مجلس فجر أمس السبت.

وكانت ألبانيا قد طلبت من المجلس التصويت على مشروع قرار لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين بشأن الوضع في أوكرانيا، فيما صوت بالتأييد 11 عضوًا.

غزو أوكرانيا.. وقوع أول ضحية من دولة عربية.. تعرف على جنسيته

بينهم 14 طفلا.. أوكرانيا تكشف حصيلة القتلى المدنيين منذ الغزو الروسي

وقالت المندوبة الأمريكية لدى مجلس الأمن ليند توماس جرينفيلد: " نحتاج لخطوات استثنائية لمساعدة أوكرانيا ومواجهة التهديد الروسي، وتلويح الرئيس بوتين بتأهب قوات الردع النووية يهدد أمن الجميع".

وأضافت جرينفليد: "روسيا لن تفلت من المساءلة عن غزوها لأوكرانيا، ولا يمكنها استخدام حق النقض ضد محاسبتها".

وصباح اليوم، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه تقدم بدعوى ضد روسيا أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف بتغريدة عبر حسابه على تويتر، أن أوكرانيا تطالب "بقرار عاجل يأمر موسكو بوقف النشاط العسكري الآن"، متوقعا بدء المحاكمات في الأسبوع المقبل.

وتابع: "يجب محاسبة روسيا على التلاعب بمفهوم الإبادة الجماعية لتبرير عدوانها"، في إشارة إلى التصريحات الروسية التي أشارت سابقا إلى أن القوات الأوكرانية هاجمت وقتلت مواطنين روسا يقطنون في الشرق الأوكراني، لاسيما في المناطق الانفصالية الموالية لموسكو.

وكان زيلينسكي أعلن أن بلاده بصدد تشكيل فيلق أجنبي للمتطوعين من الخارج بهدف القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

واتهم القوات الروسية بقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية في البلاد، ومهاجمة حتى سيارات الإسعاف.

روسيا أوكرانيا موسكو القوات الروسية مجلس الأمن القصف الروسي الشعب الأوكراني توماس جرينفيلد محكمة العدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

3 طلقات نارية.. وزيرة الهجرة توضح تفاصيل إصابة أول مواطن مصري بأوكرانيا

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

حقيقة فيديو لتدمير عشرات الطائرات الروسية في سماء أوكرانيا

الصحة: ندب خالد مجاهد إلى قطاع تنظيم الأسرة لمدة عام

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

موضوعات متعلقة

11 عضوًا بمجلس الأمن يصوتون لعقد جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا

رغم الفيتو الروسي.. مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا

ترشيحاتنا

الرئاسة: الأزمات أظهرت قدرة مصر على توفير السلع الغذائية وتأمين المخزون الاستراتيجي

أبو العينين يهنئ الأمة الإسلامية والعربية بذكرى الإسراء والمعراج

بن سلمان للرئيس الفرنسي: السعودية حريصة على استقرار وتوازن أسواق البترول

المجلس الأعلى للإعلام : إعلام مصر يدعم استقلال ووحدة أراضي ليبيا

مندوب روسيا في مجلس الأمن: القوميون الأوكران يتخذون المدنيين دروعا بشرية

مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: روسيا متعطشة للدماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سافر لحضور ولادة زوجته.. من هو المواطن المصري المصاب بأوكرانيا وكيف أًصيب؟

بعد غيابها الغامض عن الساحة الفنية.. كيف غيرت الراحلة جالا فهمي حياة بائعة خردة؟

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

اﻟﻤﺰﻳﺪ