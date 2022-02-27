مدير وحدة القرنية بالقصر العيني: نجري 6 آلاف عملية زراعة سنويا

قال الدكتور شريف جمال الدين، استاذ الرمد ومدير وحدة القرنية بالقصر العيني، إنهم يجرون 6 آلاف عملية زراعة قرنية في مصر سنويا، وقائمة الانتظار تتعدى 100 ألف مريض، مشيرا إلى أن الأطباء المصريين مميزون جدا في عمليات طب جراحة العيون على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور شريف جمال الدين، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أنهم كأطباء لا يعتبرون عمليات القرنية زراعة اعضاء وتخرج من قانون زراعة الاعضاء، قائلا: "فى فتاوي تجيز التبرع بالقرنية والموضوع متوقف على ثقافة الناس".

وتابع: "المعلومات المنقوصة لدى الناس كانت من أسباب تراجع عمليات زراعة القرنية في مصر، وبنوك زراعة القرنية متوقفة الان في مصر"، موضحا أننا نحتاج إلى بعض التعديلات في القانون لحماية بنوك العيون في مصر.