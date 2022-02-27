مستشار الرئيس للصحة: إجراء عمليات زراعة القرنية يتطلب قناعة مجتمعية وإعلامية

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن تطبيق عمليات زراعة القرنية تحتاج إلى قناعة مجتمعية واعلامية وفنية وصحية لنقل الصورة الصحيحة عن زرع القرنية، قائلا: "ناقشنا ملف زراعة القرنية من جميع جوانبه في البرلمان حتى صدور قانون يبيح الأمر".

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، إلى أن هناك آلاف من المرضى يحتاجون إلى إجراء عمليات زراعة القرنية وهو نفس الأمر الذي يجرى على المرضى الذين يحتاجون لزراعة أعضاء أخرى.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على ضرورة أننا نحتاج إلى قناعة مجتمعية بأهمية زراعة القرنية، مؤكدا على الإعلام ودوره في توعية المواطنين بشأن هذه القضية وأيضا زراعة الأعضاء.