تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك بعد إقالة أمير عزمي ومدحت عبد الهادي

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تعيين أسامة نبيه مدربا عاما للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، خلفاً لمدحت عبد الهادي



كما قرر تعيين أحمد عبد المقصود مدرباً مساعداً للفريق خلفاً لأمير عزمي مجاهد، بينما تم إسناد مهمة مدرب الحراس إلى أيمن طاهر



وأكد أن أسامة نبيه كان له الدور الأكبر في نتائج الزمالك في الفترة الأخيرة عندما كان يعمل مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون



وقرر رئيس الزمالك استبعاد كل من مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي المدرب المساعد من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء قرار رئيس النادي بسبب سوء السلوك من الثنائي تجاه حامل كرات نادي الوداد المغربي، حسب وصفه في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخسر الزمالك أمام الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.