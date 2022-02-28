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تعليم

بدون جراحة..

جامعة حلوان: نجاح استئصال ورمين من القناة الشرجية والمستقيم بالمنظار للمرة الأولى بمصر

نجاح استئصال ورمين
نجاح استئصال ورمين من القناة الشرجية والمستقيم

قام فريق مناظير الجهاز الهضمي التداخلية بقسم الأمراض المتوطنة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، بإجراء عملية جراحية دقيقة بتقنية مناظير الفراغ الثالث، وهي أحدث تقنية في العالم لاستئصال الأورام السطحية.


من جانبه أشاد الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان  بالكوادر والكفاءات والخبرات المتواجدة فى كلية الطب جامعة حلوان، مؤكدا أن إجراء مثل هذه العمليات ونجاحها يؤكد مدى كفاءة الأطباء وأدائهم المتميز.


فيما أفاد الدكتور وليد السروجى عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إن هذه التقنيات الحديثة تمثل أملا لكل مرضى الأورام.

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وأكد الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب، أن إجراء هذه العملية تعد هذه هي المرة الأولي في مصر التي يتم فيها استئصال ورمين بهذا الحجم في جلسة واحدة.

 

حيث قام فريق المناظير التداخلية استئصال ورمين سطحيين من القناة الشرجية والمستقيم بالمنظار وبدون جراحة، وتم استئصال ورم  ١٢ سم، وورم اخر ٥ سم كان قد فشل استئصالهم من قبل بالطرق التقليدية.


هذا وقد قام بإجراء العملية الدكتور أحمد مدكور مدرس الأمراض المتوطنة ومدير وحدة المناظير و منسق برنامج مناظير الفراغ الثالث والدكتور عمرو الفولي مدرس الأمراض المتوطنة وعضو فريق مناظير الفراغ الثالث بكلية طب حلوان.

طب جامعة حلوان جامعة حلوان مناظير الجهاز الهضمي التداخلية مناظير الجهاز الهضمى رئيس جامعة حلوان الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان

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