عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة حلوان : دعم الباحثين و رفع التصنيف الدولي .. ومنح للطلاب بجامعات ألمانيا

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان :

  • منح دراسية لطلاب الدراسات العليا بجامعات المانيا
  • نعمل علي رفع التصنيف الدولي للجامعة 
  • هدفنا توسيع فكر الباحثين و زيادة الابحاث المنشورة دوليا

 

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة  و لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و  كيفية الاشتراك بها .


و صرحت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ، بأن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، وقد شجعت الدكتورة ميادة بلال على ضرورة التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة وتخطى رهبة التقدم لهذه المنح.

وأشارت إلى أن المكتب يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

ونوهت إلى أن  جامعة حلوان  تسعي دائما على الحصول على   للصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدوليى بالجامعات ، وذالك من خلال  دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي .

وأكدت دور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "  daad helmut schmidt scholarship“  بألمانيا  للعام الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة مقدمة من مؤسسة  DaaD للحصول علي درجة الماجستير من ثماني جامعات المانية  في التخصصات التالية "القانون - علم الاقتصاد - العلوم الاجتماعية -  العلوم السياسية والإدارة العامة"، منوهة إلى أن المنحة تستمر لمدة  سنتين.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان  الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد اقصاه ٣١ يوليو ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية ان المنحة تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين  و اكسابهم الخبرات المختلفة  و تطوير مهاراتهم البحثية .

وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية ايضا لطلاب مرحلة الدراسات العليا ماجستير بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة "  the qalaa holding scholarship “ الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة  تهدف لبناء مهنين ذوي كفاءات عالية للمساعدة في نمو و تطوير المجتمعات

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بدرجة الماجستير  بكليات جامعة حلوان  الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد اقصاه ١٥ ابريل ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية ان المنحة تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين  و اكسابهم الخبرات المختلفة  و تطوير مهاراتهم البحثية .

 

جامعة حلوان البحث العلمي الدراسات العليا الجامعات حلوان أعضاء هيئة التدريس طلاب الدراسات العليا العلاقات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادات مرتقبة لأصحاب المعاشات تصل لـ 15%.. تفاصيل

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. أدعية تحول الحياة لسعادة وتيسر جميع الأمور

الصحة: ندب خالد مجاهد إلى قطاع تنظيم الأسرة لمدة عام

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. ردده يفتح الله لك الأبواب المغلقة ويبارك في رزقك

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

وزير الخارجية يوجه بتوفير الرعاية للمواطن المصري المصاب بعيارين ناريين في أوكرانيا

القضاء الإداري يحيل دعوى أرملة الإعلامي وائل الابراشي لشطب عضوية طبيب للمفوضين

نقل 100 ألف موظف حكومي للعاصمة الإدارية بعد 3 سنوات

ترشيحاتنا

بعد اختراق موقع الكرملين.. هاكرز يهدد السلطات الروسية بنشر معلومات حساسة

أدهم النابلسي يحذف باقي أغانيه من يوتيوب..وجدل حول تسجيله القرآن الكريم بصوته

تحرير 617 مخالفة.. التموين: 3645 محلا مشاركًا فى الأوكازيون الشتوى

أول تعليق من رمضان صبحي بعد فوز بيراميدز علي الصفاقسي في الكونفدرالية

بينهم مصريون.. دخول أوكرانيين إلى بولندا خوفا من الحرب.. بث مباشر

أوكرانيا: قصف روسي يدمر أكبر طائرة شحن في العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم هاجمتهم إلهام شاهين.. ماذا قالت عن أثار الحكيم.. ولماذا غضبت من رفض مشاهد القُبلات؟

استبدلت الأحذية الناعمة بالبيادة.. ملكة جمال أوكرانيا تحارب روسيا

في أحدث ظهور.. ابن جالا فهمي يتلقى العزاء في جنازة والدته.. صور

شبح كييف.. قصة طيار أوكراني مجهول أسقط 6 مقاتلات روسية

فيديو

سجين ينشر فيديوهات مثيرة على “تيك توك" لغرفته بالسجن

في وجود حارسها .. سرقة محفظة المستشارة الألمانية أثناء تسوقها

احذروا تخفيف الملابس.. توقعات الأرصاد الأيام المقبلة ..فيديو

المتحدث العسكري يستعرض أنشطة القوات المسلحة في الأيام القليلة الماضية.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

اﻟﻤﺰﻳﺪ