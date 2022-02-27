جامعة حلوان : دعم الباحثين و رفع التصنيف الدولي .. ومنح للطلاب بجامعات ألمانيا

جامعة حلوان :

منح دراسية لطلاب الدراسات العليا بجامعات المانيا

نعمل علي رفع التصنيف الدولي للجامعة

هدفنا توسيع فكر الباحثين و زيادة الابحاث المنشورة دوليا

يطلق مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان العديد من اللقاءات و الندوات الأون لاين لدعم تنافسية المتقدمين للمنح الدولية من أعضاء هيئة التدريس و الإداريين و الطلاب بالجامعة و لتعريفهم بالمنح المقدمة من العديد من الدول و كيفية الاشتراك بها .



و صرحت الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان ، بأن المنح الدولية تدعم التصنيف الدولى للجامعات، وقد شجعت الدكتورة ميادة بلال على ضرورة التقدم للمنح المتاحة والاستفادة من الدعم المقدم من الجهات المانحة وتخطى رهبة التقدم لهذه المنح.

وأشارت إلى أن المكتب يعمل علي بناء كوادر بحثية متميزة؛ مما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى بالجامعة.

ونوهت إلى أن جامعة حلوان تسعي دائما على الحصول على للصدارة والمراكز المرتفعة بالتصنيفات الدوليى بالجامعات ، وذالك من خلال دعم وتحفيز الباحثين في القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الإنسانية كافة لتشجيع البحث العلمي .

وأكدت دور مكتب العلاقات الدولية فى متابعة المنح المقدمة والإعلان عنها مع إتاحة الدعم الفني اللازم لتيسير عملية التقدم لأعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية لطلاب مرحلة الدراسات العليا بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " daad helmut schmidt scholarship“ بألمانيا للعام الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة مقدمة من مؤسسة DaaD للحصول علي درجة الماجستير من ثماني جامعات المانية في التخصصات التالية "القانون - علم الاقتصاد - العلوم الاجتماعية - العلوم السياسية والإدارة العامة"، منوهة إلى أن المنحة تستمر لمدة سنتين.

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بكليات جامعة حلوان الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد اقصاه ٣١ يوليو ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية ان المنحة تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين و اكسابهم الخبرات المختلفة و تطوير مهاراتهم البحثية .

وقد أعلن مكتب العلاقات الدولية ايضا لطلاب مرحلة الدراسات العليا ماجستير بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم لمنحة " the qalaa holding scholarship “ الجامعي 2022- 2023.

وأفاد مكتب العلاقات الدولية بأن المنحة تهدف لبناء مهنين ذوي كفاءات عالية للمساعدة في نمو و تطوير المجتمعات

وأوضح مكتب العلاقات الدولية انه علي طلاب الدراسات العليا بدرجة الماجستير بكليات جامعة حلوان الراغبين في الحصول علي المنحة سرعة تقديم الاوراق المطلوبة في موعد اقصاه ١٥ ابريل ٢٠٢٢.

وأشار مكتب العلاقات الدولية ان المنحة تعمل علي تحسين المستوي البحثي للدارسين و اكسابهم الخبرات المختلفة و تطوير مهاراتهم البحثية .