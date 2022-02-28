كفاني تنمر.. شابة أمريكية مصابة بالتقزم تبحث عن زوج مستقبلي

تعاني من متلازمة موركيو

خرجت شابة أمريكية تعاني من التقزم بسبب إصابتها بمتلازمة موركيو، وهو مرض وراثي قهري يسبب مضاعفات عديدة وخطرة عن صمتها، نتيجة تعرضها للتنمر في المجتمع.

ووفقاً لصحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن كارلي رونكه، 25 عاماً، لم تستطع الحصول على صديق أو حبيب طوال عمرها لأن بعض الرجال يهينونها بينما يصنف آخرون إعاقتها ويسمونها بـ «فتاة التقزم».

وقالت «رونكه» التي تعمل عارضة أزياء في ولايتها نيوجيرسي الأمريكية إنها تعاني من حالة تُعرف باسم متلازمة موركيو وخضعت على إثرها لأكثر من 30 عملية جراحية.

رونكه في شبابها

وأضافت أنها كثيرا ما كانت تشعر بأنها ليست مساوية للآخرين مما أصابها بحزن شديد لكنها تحدت كل ذلك وأطلقت مؤسسة غير ربحية خاصة بها تسمى Little Carly Foundation والتي جمعت آلاف الدولارات.

وأوضحت الفتاة الأمريكية أنها ما زالت تبحث عن شريك حياة مناسب لها معترفة بأنه أمر صعب بسبب قزمها وأن الأشخاص متوسطي ​​الطول يميلون إلى الارتباط بالطويلة.

وتؤكد الفتاة التي يبغ طولها 3 أقدام أنها تأمل أن تتزوج في المستقبل وترغب في تبني طفل يعاني من التقزم، مشيرةً: «على الرغم من أنني لم أفكر في الأمر مطلقًا إلا أنني لا أرغب في أن أكون حاملاً، لكن نصح أطبائي بعدم القيام بذلك».

رونكه في طفولتها

ولفتت الفتاة الأمريكية التي تعاني بسبب متلازمة موركيو: «أنا سعيدة لكوني خالة وكوني أما لكلب يدعى روفوس، الذي يبلغ من العمر 12 عاماً لذا أبحث ببطء عن شريكي المناسب وبدون اعتبار لأي تأثير لتنمر في حياتي».