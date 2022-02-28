عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تعاني من متلازمة موركيو

كفاني تنمر.. شابة أمريكية مصابة بالتقزم تبحث عن زوج مستقبلي

شابة أمريكية مصابة
شابة أمريكية مصابة بالتقزم تبحث عن زوج مستقبلي

خرجت شابة أمريكية تعاني من التقزم بسبب إصابتها بمتلازمة موركيو، وهو مرض وراثي قهري يسبب مضاعفات عديدة وخطرة عن صمتها، نتيجة تعرضها للتنمر في المجتمع. 

مفيش مستحيل.. طلاب مدرسة الأمل للصم بدمنهور يتحدون إعاقتهم بالنحت علي الخشب

أطول رجل في العالم يبحث عن عروس جديد

ووفقاً لصحيفة «الديلي ستار» البريطانية فإن كارلي رونكه، 25 عاماً، لم تستطع الحصول على صديق أو حبيب طوال عمرها لأن بعض الرجال يهينونها بينما يصنف آخرون إعاقتها ويسمونها بـ «فتاة التقزم». 

وقالت «رونكه» التي تعمل عارضة أزياء في ولايتها نيوجيرسي الأمريكية إنها تعاني من حالة تُعرف باسم متلازمة موركيو  وخضعت على إثرها لأكثر من 30 عملية جراحية. 

رونكه في شبابها 

وأضافت أنها كثيرا ما كانت تشعر بأنها ليست مساوية للآخرين مما أصابها بحزن شديد لكنها تحدت كل ذلك وأطلقت مؤسسة غير ربحية خاصة بها تسمى Little Carly Foundation والتي جمعت آلاف الدولارات.

وأوضحت الفتاة الأمريكية أنها ما زالت تبحث عن شريك حياة مناسب لها معترفة بأنه أمر  صعب بسبب قزمها وأن الأشخاص متوسطي ​​الطول يميلون إلى الارتباط بالطويلة. 

وتؤكد الفتاة التي يبغ طولها 3 أقدام أنها تأمل أن تتزوج في المستقبل وترغب في تبني طفل يعاني من التقزم، مشيرةً: «على الرغم من أنني لم أفكر في الأمر مطلقًا  إلا أنني لا أرغب في أن أكون حاملاً، لكن نصح أطبائي بعدم القيام بذلك». 

رونكه في طفولتها

ولفتت الفتاة الأمريكية التي تعاني بسبب متلازمة موركيو: «أنا سعيدة لكوني خالة وكوني أما لكلب يدعى روفوس، الذي يبلغ من العمر 12 عاماً لذا أبحث ببطء عن شريكي المناسب وبدون اعتبار لأي تأثير لتنمر في حياتي». 

شابة أمريكية التقزم متلازمة موركيو مرض وراثى مضاعفات عديدة الديلي ستار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يصل لـ مستويات تاريخية

وزير التعليم خد على دماغه.. السيسي يتحدث بانفعال عن منتقدي تطوير المنظومة

أنا عملت كده مع بنتي.. الرئيس السيسى ينصح الفتيات المقبلات على الزواج

سعر الذهب اليوم الأحد 27-2-2022

ممر آمن لسكان كييف.. روسيا تعلن سيطرتها الكاملة على أجواء أوكرانيا

حطت الجثة في شوال ورمتها.. سيدة تقتل طفلة لسرقة قيراطها الذهبي بالجيزة

أمطار من بكرا .. الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة .. واحذروا 3 أيام

هل يرتفع سعر الغاز المنزلي في مصر بسبب غزو روسيا لأوكرانيا؟| التفاصيل وطرق التسعير

ترشيحاتنا

هل تحمي المادة 51 روسيا؟|ومصير دعوى أوكرانيا أمام العدل الدولية|أيمن سلامة يجيب

تصل 75 ألفا في رمضان.. عادل حنفي يكشف أسباب ارتفاع أسعار العمرة

الأسهم الأوروبية تتراجع بعد فرض عقوبات مشددة على روسيا‎‎

رئيس الوزراء: المشروع القومي لتنمية الأسرة هدفه الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري

السيسي: نشتغل بلا نوم ولا راحة لوعايزين بلدكم بمكانة حقيقية على خريطة العالم

وزير النقل يلتقي قيادات شركة ترانسماش هولدنج لمتابعة توريد 1300 عربة سكة حديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق الشديد.. بالأعشاب والأدوية

يوسف شعبان في ذكراه الأولى.. تزوج من 3 سيدات.. وسر حذف دوره مع هند رستم | نوستالجيا

SAG Awards 2022.. أبرز الإطلالات على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الساج

أسباب تنحي الملياردير أبراموفيتش عن رئاسة تشيلسي.. وهل كانت الحرب الروسية الأوكرانية وراء ترك النادي؟

فيديو

نكرة بيشتم فنانة كبيرة.. رد عنيف من أشرف زكي على زوج منة عرفة

تخص الطبيب.. تطورات جديدة في قضية وفاة وائل الإبراشي.. فيديوجراف

البطل الأوكراني.. من هو شبح كييف الذي يهدد طائرات روسيا

ألقى الهاتف في وجه معجب.. 7 مشاهد كوميدية لـ كوكسال بابا خلال زيارته لمصر “فيديو”

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

حرب أوكرانيا.. ونظرية المؤامرة

د. ماريان جرجس

ولنا في أوكرانيا عِبرة

إبراهيم شعبان

اضحك يا أبو علي.. سلامات سمير صبري

كريمة أبو العينين

اللي عنده معزة يلمها

إلهام أبو الفتح

الإسراء والمعراج

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ