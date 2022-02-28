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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارته دولة المجر..

وزير النقل يلتقي قيادات شركة ترانسماش هولدنج لمتابعة توريد 1300 عربة سكة حديد

لقاء وزير النقل اليوم
لقاء وزير النقل اليوم

في مستهل زيارته لدولة المجر التقى الفريق مهندس  كامل الوزير، وزير النقل وبحضور السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر مع  سيرجيو كوربانوف، نائب رئيس شركة ترانسماش هولدنج الروسية  وقيادات الشركة في المجر، حيث أكد  الوزير علي الأهمية التي توليها مصر والقيادة السياسية لعقد   تصنيع وتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد جديدة بواسطة شركة ترانسماش هولدنج الممثل للتحالف المجري الروسي، خاصة في ظل ما يشكله العقد من طفرة هائلة في قطاع السكك الحديدية ومساهمته في تقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب يومياً.

كما أكد وزير النقل  علي اهمية انتظام مواعيد توريد وتصنيع العربات وفقا للعقد وكذا وفقاً للمواصفات الفنية المتفق عليها، 

واضاف الوزير ان عقد توريد قطع الغيار والدعم الفني والذي تم الإتفاق بشأنه سيكون هو الاول من نوعه، كونه سيساهم في الحفاظ علي مستوى العربات وتقديم الخدمة اللازمة لجمهور السكك الحديد المصرية، بالاضافة الي ما سيشتمل عليه العقد من توطين لصناعة السكك الحديدية في مصر، من خلال تجديد العربات والعمرات الجسيمة وانشاء ورش متخصصة لتصنيع العربات في مصر.

في ذات السياق، التقي الوزير   بعدد من كبريات الشركات المجرية العاملة في مجال النقل النهري، مؤكدا علي اهتمام الدولة المصرية بتعظيم الاستفادة من قطاع النقل النهري  في مجال نقل الأفراد والبضائع مؤكداً التطلع للتعاون المشترك في هذا المجال وخاصة في تطوير منظومة النقل الأخضر والتي من ضمنها النقل النهري المستدام الصديق للبيئة  وذلك من خلال دعوة الشركات الأجنبية علي الاستثمار في هذا القطاع الواعد بما يتماشي مع جهود الدولة في تطوير مجري نهر النيل وأعمال التكريك وانشاء الموانئ النهرية.
 

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وزير النقل يلتقي قيادات شركة ترانسماش هولدنج لمتابعة توريد 1300 عربة سكة حديد

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